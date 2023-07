Siemens está entre as 20 empresas mais inovadoras do Brasil, pelo segundo ano consecutivo

Companhia entra para o ranking da versão brasileira da Technology Review, plataforma de conteúdo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts ( MIT ), a maior publicação do segmento do mundo;

Estudo avaliou a capacidade de inovação sob a perspectiva de gestão, marketing, processos e produtos baseada em dados de mais de mil participantes, entre startups e multinacionais;

José Borges Frias Jr., Corporate Innovation Head da Siemens, recebeu o prêmio que reconhece a empresa como uma das mais inovadoras do País em cerimônia que ocorreu em São Paulo.

SÃO PAULO, 3 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Siemens foi escolhida, pelo segundo ano consecutivo, como uma das 20 empresas mais inovadoras do Brasil. O selo Innovative Workplaces Brasil 2023 é promovido pelo MIT Technology Review, plataforma de conteúdo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), considerada a maior publicação do segmento do mundo. Com mais de 120 anos de tradição e reputação na criação de relatórios, insights, análises e reviews, esta é a segunda edição da análise realizada com empresas brasileiras. A lista foi divulgada em cerimônia que ocorreu no Teatro Unimed, em São Paulo, no dia 29 de junho.

O executivo José Borges Frias Jr. (ao centro), Corporate Innovation Head da Siemens, recebe a certificação Innovative Workplaces Brasil 2023 da MIT Technology Review, que reconhece a empresa como uma das 20 mais inovadoras do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Foto: Divulgação Siemens

Para chegar ao resultado, as empresas foram divididas em grupos e analisadas sob quatro perspectivas diferentes: gestão, marketing, processos e produtos. Também foram realizadas entrevistas qualitativas com os executivos das organizações. Ao todo, se inscreveram mais de mil empresas de todos os tamanhos e segmentos, desde startups a multinacionais.

"Além de projetos de inovação em processos internos e externos em clientes, tivemos uma grande movimentação e comunicação na empresa para motivarmos as pessoas a pensarem sobre o tema e o que elas estão fazendo no seu dia a dia para fomentar novos olhares. O setor industrial, um de nossos focos, continuará a sua jornada pela digitalização para poder ter ganhos significativos de produtividade e competitividade", diz José Borges Frias Jr., Corporate Innovation Head da Siemens.

As 20 empresas consideradas mais inovadoras pela publicação foram: Algar Tech, Boston Scientific, Bradesco Seguros, Brasilprev, Braskem, Carrefour, Claro, Generali, Hilab, Hospital Albert Einstein, iFood, Lojas Renner, Mercado Bitcoin, Nestlé, Octadesk, Petrobras, Siemens, Vibra Energy, VIVO e Wemobi. As companhias são divulgadas em ordem alfabética e não há um ranking entre elas.

"Nosso objetivo é fomentar a cultura de inovação no ambiente corporativo do Brasil. Buscamos promover o amadurecimento do uso da tecnologia, premiando as boas práticas e fornecendo relatórios com sugestões para aprimoramento", destaca André Miceli, CEO da MIT Technology Review e coordenador da pesquisa, e complementa: "Além de reconhecer a capacidade dessas empresas, privilegiamos as que entregaram projetos relevantes nos últimos 12 meses. Trabalhando dessa maneira, vamos garantir que boa parte das posições nesse ranking sejam renovadas atualmente".

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. De fábricas mais eficientes em termos de recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, a transportes mais limpos e confortáveis, bem como cuidados com a saúde avançados, a empresa cria tecnologia com propósito agregando valor real para os clientes. Ao unir os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a transformar seus setores e mercados, ajudando-os a transformar o dia a dia de bilhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder global de tecnologia médica que está moldando o futuro da saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação minoritária na Siemens Energy, líder global na transmissão e geração de energia elétrica.

No ano fiscal de 2022, encerrado em 30 de setembro de 2022, o Grupo Siemens gerou receita de € 72.0 bilhões e lucro líquido de € 4,4 bilhões. Em 30 de setembro de 2022, a empresa contava com aproximadamente 311.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em http://www.siemens.com

No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens (Infraestrutura e Indústria), pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com quatro fábricas, cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cinco Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional. Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

Sobre a MIT Technology Review Brasil

Lançada no país em outubro de 2020 com proposta inovadora no cenário editorial brasileiro, a MIT Technology Review é referência no Jornalismo de autoridade em tecnologia. A reputação da MIT Technology Review deriva de seus 121 anos de tradição de relatórios sobre novas tecnologias e do seu relacionamento exclusivo com a principal universidade do mundo em pesquisa e inovação. Mais informações em www.mittechreview.com.br/

