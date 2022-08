Siemens Innovation Forum 2022: como acelerar a transformação digital das indústrias e das infraestruturas

Evento híbrido ocorre em 30 de agosto reunindo executivos da companhia e reconhecidos profissionais do mercado;

Fórum é composto por palestras, painéis e cases de negócio apresentados por especialistas renomados das maiores empresas do país, juntamente com o time da Siemens, do Brasil e do mundo;

Painéis técnicos focarão em inovação na indústria, infraestrutura e ecossistemas;

As inscrições para a agenda online são gratuitas e abertas ao público interessado em tecnologia, digitalização, automação e cidades inteligentes.

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Siemens, líder em automação industrial e software, infraestrutura, tecnologia predial e transporte, realiza a quarta edição do Siemens Innovation Forum, um evento híbrido focado em inovação, soluções de tecnologia e novos modelos de negócio. Diversos painéis serão apresentados pelos principais executivos da companhia e profissionais do mercado para debater como as tecnologias podem acelerar a transformação digital das empresas dos mais diversos portes e segmentos. Na parte da tarde, o evento é gratuito e aberto ao público e é necessário fazer inscrição aqui.

"Acelerar a transformação digital das indústrias faz parte da estratégia da Siemens para promovermos um mundo mais sustentável ancorado em nosso pilar de sempre oferecer tecnologia com propósito", afirma Pablo Fava, CEO Brasil da Siemens.

Durante os debates, divididos nos pilares Inovação na Indústria, Inovação em Infraestrutura e Inovação em Ecossistemas, serão apresentados temas como a convergência das tecnologias na manufatura, eletrificação e gestão energética na indústria, prédios inteligentes e seu papel nas cidades, ESG na i4.0 – Digital Twin, do paradigma a práticas e o valor da digitalização na indústria de processos, entre outros. Serão realizadas três sessões simultâneas e é possível escolher qual acompanhar diretamente na plataforma do evento online.

Na ocasião, a série de videocast Engenhosas terá seu pré-lançamento com um bate-papo descontraído sobre os desafios da inovação, como implementá-la na indústria e o papel da diversidade nesse contexto.

Agenda

No período da manhã, o Siemens Innovation Forum compreende uma série de discussões e debates reservada para convidados. O evento contará ainda com a participação dos principais líderes da Siemens, como Judith Wiese, membro do Board da Siemens AG e diretora global de Pessoas e de Sustentabilidade, Pablo Fava, CEO Brasil da Siemens, Dirk Didascalou, CTO global de Digital Industries, e Sergio Jacobsen, Vice-presidente Brasil de Smart Infrastructure. Entre os nomes de empresas e entidades convidadas estão Ty Eldridge, Founding Partner e CEO da Brasol, Luis Henrique Ferreira Pinto, Vice-presidente de Operações Reguladas da CPFL e Francisco Carvalho, Diretor de Operações da Novelis.

Serviço:

Evento online

Data e horário: 30 agosto, das 14h às 18h45

Inscrições gratuitas no link

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. De fábricas mais eficientes em termos de recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, a transportes mais limpos e confortáveis, bem como cuidados com a saúde avançados, a empresa cria tecnologia com propósito agregando valor real para os clientes. Ao unir os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a transformar seus setores e mercados, ajudando-os a transformar o dia a dia de bilhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder global de tecnologia médica que está moldando o futuro da saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação minoritária na Siemens Energy, líder global na transmissão e geração de energia elétrica.

No ano fiscal de 2021, encerrado em 30 de setembro de 2021, o Grupo Siemens gerou receita de € 62,3 bilhões e lucro líquido de € 6,7 bilhões. Em 30 de setembro de 2021, a empresa contava com aproximadamente 303.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em http://www.siemens.com

No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens (Infraestrutura e Indústria), pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com quatro fábricas, cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cinco Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional. Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

