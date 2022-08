Siemens lança Podcast Engenhosas, produção audiovisual que dá voz às mulheres da tecnologia

Conteúdo é 100% apresentado por engenheiras que são destaque em suas áreas de atuação dentro da companhia;

Convidadas e especialistas do mercado compartilham experiências e tendências da indústria, inovação e possibilidades de carreira;

Durante o lançamento no Siemens Innovation Forum 2022, em 30 de agosto, será gravado um episódio especial;

Iniciativa reafirma equidade de gênero e o fortalecimento das mulheres em cargos de liderança, dentro da estrutura DEGREE da Siemens.

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Siemens, líder em automação industrial e software, infraestrutura, tecnologia predial e transporte, vai lançar o Engenhosas – podcast 100% apresentado por engenheiras da empresa – com objetivo de impulsionar a presença feminina na indústria e em profissões que são consideradas masculinas. O primeiro episódio vai ao ar no próximo dia 30 de agosto, durante o Siemens Innovation Forum 2022.

Engenhosas, Luciana Ferreira da Costa e Bianca Cerveira, entrevistam as convidadas Bianca Laurindo, engenheira de Aplicação da Siemens, e Natalia Marques, engenheira de Desenvolvimento de Negócio

O projeto dá voz às engenheiras que são destaque em suas áreas de atuação na indústria. "Criamos esse espaço para que a figura da mulher como referência em competência no cenário da tecnologia e indústria deixe de ser exceção e se torne fato comum", conta Luciana Ferreira da Costa, trainee, engenheira de desenvolvimento de negócios e uma das apresentadoras do podcast.

Durante os episódios, as engenheiras da Siemens recebem convidadas da própria empresa e, também especialistas do mercado, para compartilhar suas experiências e opiniões sobre perspectivas e tendências da indústria, inovação, questões técnicas do segmento e possibilidades de carreira. "O Engenhosas é feito por mulheres e para mulheres, mas não só para elas. Os temas abordados no podcast são relevantes para todos que atuam no mercado de tecnologia e indústria", ressalta Bianca Cerveira, Gerente de Desenvolvimento de Parcerias e apresentadora do podcast.

A produção é quinzenal e tem formato audiovisual, permitindo aos usuários não só ouvir, mas também assistir às conversas. A partir do dia 30 de agosto, todos os episódios estarão disponíveis no site www.siemens.com.br/engenhosas, assim como no canal da Siemens no Youtube e, também no Spotify.

E durante o lançamento, no Siemens Innovation Forum 2022, também será gravada uma edição especial com três convidadas: Clarissa Rettore Micheli e Juliana Fernandes Alves, da Ambev; e Júlia de Andrade Bertazzi, da VDI-Brasil. As especialistas terão um bate-papo descontraído sobre os desafios da inovação, como implementá-la na indústria e o papel da diversidade nesse contexto. A gravação será transmitida ao vivo e, para assistir, basta fazer a inscrição no site do evento.

A iniciativa reafirma o posicionamento da companhia em promover equidade de gênero e o fortalecimento das mulheres em cargos de liderança, tema globalmente inserido na estrutura DEGREE da Siemens, um acrônimo, em inglês, para as palavras Descarbonização, Ética, Governança, Equidade, Recursos com uso eficiente, Empregabilidade.

Essa estrutura é uma abordagem 360 graus para todos os stakeholders – clientes, fornecedores, investidores, funcionários, sociedade e o planeta. Em termos de equidade, a meta global da companhia é ter 30% de mulheres na alta direção até 2025.

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. De fábricas mais eficientes em termos de recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, a transportes mais limpos e confortáveis, bem como cuidados com a saúde avançados, a empresa cria tecnologia com propósito agregando valor real para os clientes. Ao unir os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a transformar seus setores e mercados, ajudando-os a transformar o dia a dia de bilhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder global de tecnologia médica que está moldando o futuro da saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação minoritária na Siemens Energy, líder global na transmissão e geração de energia elétrica.

No ano fiscal de 2021, encerrado em 30 de setembro de 2021, o Grupo Siemens gerou receita de € 62,3 bilhões e lucro líquido de € 6,7 bilhões. Em 30 de setembro de 2021, a empresa contava com aproximadamente 303.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em http://www.siemens.com

No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens (Infraestrutura e Indústria), pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com quatro fábricas, cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cinco Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional. Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

