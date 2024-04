Siemens, Universal Robots och Zivid presenterar nästa generations lösning för intern logistikverksamhet

GOTHENBURG, Sweden, 16 april, 2024 /PRNewswire/ -- Siemens, Universal Robots (UR) och Zivid har gått samman för att skapa en banbrytande lösning som effektiviserar lagerautomatisering och löser de utmaningar som ständigt uppstår inom intern logistikverksamhet. De tre företagen har demonstrerat lösningen på mässor och evenemang under den senaste tiden, och tidigare i april hölls ett webbinarium med namnet "The Next-Generation Solution of Intra-Logistics Fulfillment" för att visa upp lösningen.

"Vi är glada över att samarbeta med Universal Robots och Zivid kring introduktionen av denna banbrytande lösning för intern logistikverksamhet", säger Ignacio Moreno, Business Development Manager på Siemens. "Genom att utnyttja kraften i avancerad visionsteknik och branschledande kollaborativ robotteknik erbjuder SIMATIC Robot Pick AI enkel plockning i alla miljöer."

Samarbetet innebär ett stort steg framåt när det gäller att lösa de komplexa utmaningar som logistik- och e-handelssektorerna står inför. Moderna distributionscenter kännetecknas av automatiserad transport av stora mängder och olika typer av lagerhållningsenheter (SKU:er), och den nya lösningen är särskilt utvecklad för att erbjuda branschen en tillförlitlig lösning för plockning av dessa enheter, oavsett form, storlek, opacitet eller transparens.



"Det finns en enorm potential för och en betydande efterfrågan på automatisering inom distributionscenter och e-handelsbranschen. Den här lösningen ger våra kunder den användarvänlighet och integration man kan förvänta sig av att arbeta med de främsta leverantörerna av programvara för vision, robotteknik och detektering", förklarar Daniel Friedman, Global Director, Strategic Partnerships på Universal Robots. "Samarbetet med Siemens och Zivid är ett led i vår fortsatta satsning på att koppla vår robotplattform till AI-teknik och vårt engagemang att leverera automatiseringslösningar till vem som helst, var som helst."

Lösningen består av den senaste spjutspetstekniken:

- Siemens SIMATIC Robot Pick AI är en förinlärd, djupinlärningsbaserad programvara för visionsteknik som gör att robotar kan utföra uppgifter som tidigare endast kunde hanteras manuellt.

- Universal Robots UR20 möjliggör med sin utökade räckvidd och kompakta design automatisering av tillämpningar som kräver lyft av tunga föremål över längre avstånd, samtidigt som UR:s säkerhetsstandarder upprätthålls (lösningen fungerar sömlöst i hela UR:s cobotfamilj).

- Zivids innovativa 2+ M130-kamera är den första 3D-sensorn som kan avbilda allt, även transparenta och halvgenomskinliga föremål, vilket ökar tillgängligheten och plockningsmöjligheterna för e-handel och tillämpningar inom distributionscentret.

"Genom att samarbeta med Siemens och UR kring vår lösning för 3D-vision erbjuder vi en robust produkt som uppfyller de föränderliga behoven inom logistik- och e-handelssektorerna", förklarar Amy Landau, Product Marketing Engineer på Zivid. "Vårt samarbete öppnar upp för nya möjligheter inom automatisering av tillförlitlig orderplockning som verkligen kan göras tillgänglig för alla."

Efter att lösningen demonstrerats på utvalda mässor i Europa och Nordamerika under de senaste veckorna presenteras den för första gången mer ingående under ett webbinarium som anordnas av de tre företagen den 4 april. Webbinariet sänds live från Universal Robots huvudkontor i Odense i Danmark.



För att se webbinariet besöker du: https://www.zivid.com/webinars?wchannelid=ffpqbqc7sg&wmediaid=t003pc8v28

Den tillförlitliga och redan driftsatta lösningen visas även på Hannovermässan den 22–26 april och på Automate i Chicago den 6–9 maj.

Bilderna som hör till detta pressmeddelande finns här:

https://media.universal-robots.com/share/66764C6D-75DA-4AC9-9005166B4820C3AD/

