SIFI et la filiale de Bausch Health en Russie concluent un partenariat commercial stratégique pour offrir un meilleur accès aux médicaments importants pour les soins oculaires en Russie

SIFI étend sa présence en Europe de l'Est et en Asie du Nord en concluant un accord commercial sur plusieurs années avec la filiale de Bausch Health en Russie

CATANIA, Italie, 17 mai 2021 /PRNewswire/ -- SIFI, une société internationale de premier plan spécialisée en ophtalmologie, annonce la conclusion d'un accord stratégique sur plusieurs années avec la filiale de Bausch Health en Russie pour commercialiser ses produits innovants traitant les pathologies ophtalmiques en Russie.

Les premières ventes devraient être réalisées en 2021, après la commercialisation de 5 produits du portefeuille de produits ophtalmiques complet et bien établi de SIFI, notamment :

COLBIOCIN™, NETTAVISC™ et NETTACIN™, des solutions antibiotiques indiquées pour le traitement des infections oculaires externes et disponibles sous diverses formes posologiques ;

OCTILIA™, une solution de gouttes oculaires indiquée pour le traitement des irritations, des rougeurs, de la congestion et des démangeaisons, dues à des causes allergiques, chimiques ou physiques, oculaires ;

Les CAPSULES MIRTILENE FORTE, un complément alimentaire aux propriétés vasoprotectrices et de rétinotopie utile en cas de fragilité capillaire ou d'altérations vasculaires découlant de la rétinopathie diabétique.

La filiale de Bausch Health en Russie pourra également commercialiser les futurs produits de SIFI en cours de développement.

« Ayant un engagement envers le développement et l'expansion continus, SIFI se réjouit d'annoncer la conclusion d'un tel partenariat stratégique avec la filiale de Bausch Health en Russie, a déclaré Gilberto Dalesio, directeur commercial de SIFI. Grâce à cette collaboration, SIFI renforcera sa présence mondiale et percera le marché russe, qui est l'un des marchés pharmaceutiques qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. De plus, l'entreprise donnera aux ophtalmologistes locaux les moyens de traiter une grande variété de pathologies ophtalmiques, offrant ainsi des avantages importants aux patients russes. »

« Bausch Health est heureuse à l'idée de s'associer à SIFI, car ensemble, les entreprises pourront veiller à ce que les ophtalmologistes russes et leurs patients bénéficient d'un meilleur accès à ces médicaments ophtalmiques importants », a déclaré Cees Heiman, vice-président de la division des produits pharmaceutiques de Bausch Health pour la région Europe et Russie.

À propos de SIFI

SIFI est une société de premier plan spécialisée en ophtalmologie, dont le siège social est en Italie, qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients atteints de pathologies ophtalmiques. SIFI est déterminée à améliorer la qualité de vie des patients grâce à la recherche et au développement, en exportant des traitements dans plus de 20 pays à travers le monde. La société exerce des activités commerciales en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie.

