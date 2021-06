SIFI fera une présentation à l'occasion de la Convention internationale BIO Digital 2021

CATANE, Italie, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- SIFI, une société d'ophtalmologie internationale de premier plan axée sur le développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant de maladies ophtalmiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera ses produits lors de la prochaine convention BIO Digital 2021 (les 10 et 11 juin et du 14 au 18 juin 2021). Pour vous inscrire à une réunion One-on-One Partnering™ avec un représentant de la société, veuillez vous inscrire ici.

BIO Digital 2021 sera l'occasion de présenter certains des projets de recherche les plus importants de SIFI en vue d'identifier des partenaires stratégiques pour certains de ses actifs en phase avancée et ses plateformes brevetées d'administration de médicaments.

Francesco Giuliano, directeur principal du développement commercial, présentera les actifs technologiques innovants de SIFI qui répondent à d'importants besoins médicaux non satisfaits :

Le polihexanide, le premier et unique médicament candidat pour traiter la kératite à Acanthamoeba (KA) à l'échelle mondiale, ayant obtenu une désignation de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'Union européenne. Elle est actuellement en cours d'essai pivot majeur de phase III, dont les premiers résultats sont attendus au cours du quatrième trimestre 2021 ; NaMESys, une nouvelle plateforme de microémulsions nanostructurées conçue pour l'administration de médicaments dans la rétine, un site normalement inaccessible par les formulations topiques ; CaliXol, un système de diffusion basé sur le calixarène conçu pour fournir de nouveaux nano-ensembles fonctionnalisés par la choline avec une meilleure absorption rétinienne.

La présentation sera disponible pour les participants inscrits à la convention BIO, le 10 juin à 9 h EDT.

À propos du polihexanide

Le polihexanide est un polymère qui agit sur les trophozoïtes et les kystes du protozoaire Acanthamoeba. Elle est développée à une dose élevée de 0,08 %, ce qui permet de l'administrer sous forme de gouttes oculaire en tant que monothérapie. La kératite à Acanthamoeba est une grave infection cornéenne aiguë et extrêmement douloureuse causée par l'Acanthamoeba. La KA peut entraîner une mauvaise vision, une transplantation cornéenne, une cécité, voire une perte des yeux. Bien que très rare, son incidence a rapidement augmenté au cours de ces dernières années.

À propos de NaMESys et CaliXol

NaMESys contenant 0,3 % de sorafenib a démontré une réduction de l'inflammation et de la néo-angiogenèse dans trois modèles de pathologie rétinienne dégénérative (dégénérescence maculaire liée à l'âge - AMD, rétinopathie diabétique et ischémie rétinienne). Les données de NaMESys ont été récemment publiées dans l'International Journal of Molecular Sciences (IF 4.556), recevant un large consensus de la part de la communauté scientifique (plus de 220 téléchargements du texte complet dans un délai d'un mois à compter de la publication). Grâce à leurs caractéristiques novatrices et particulières, les technologies NaMESys et CaliXol ont récemment été brevetées. La formulation personnalisée et l'excellente biodisponibilité rendent ces deux systèmes d'administration de médicaments souhaitables pour le développement de formulations de gouttes oculaires capables de surmonter le fardeau associé aux thérapies par voie intraveineuse actuellement disponibles.

À propos de BIO et BIO Digital

BIO est la plus grande organisation de plaidoyer au monde, représentant des sociétés biotechnologiques, des institutions universitaires, des centres nationaux de biotechnologie et des organisations connexes aux États-Unis et dans plus de 30 autres nations. Les membres de BIO sont impliqués dans la recherche et le développement de produits biotechnologiques innovants dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement. BIO organise également la ConventionBIO International, le plus grand rassemblement au monde de l'industrie de la biotechnologie, ainsi que des réunions de partenariat et d'investisseurs de premier plan dans le monde entier.

À propos de SIFI

Basée en Italie, SIFI est une société internationale de premier plan spécialisée dans l'ophtalmologie, qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients atteints de maladies ophtalmiques. SIFI est pleinement déterminée à améliorer la qualité de vie des patients au moyen de la R&D, exportant des produits dans plus de 20 pays à travers le monde avec une présence directe en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

