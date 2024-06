Sigenergy entre sur le marché suisse en s'associant à Solexis et à tritec

DÜSSELDORF, Allemagne, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Sigenergy, un innovateur de premier plan dans le domaine de l'énergie, et les deux sociétés de vente en gros de produits solaires Solexis et tritec commercialiseront désormais conjointement les solutions énergétiques très flexibles et soutenues par l'IA de Sigenergy. Cela a été convenu contractuellement entre les entreprises en mai de cette année.

Image from left to right: Tony Xu, Founder & CEO of Sigenergy and Frederic Bichsel, CEO of Solexis Image from left to right: Roland Hofmann, CEO at tritec AG and Tony Xu, Founder & CEO of Sigenergy

Sigenergy est la première entreprise à offrir une solution énergétique 5 en 1 pour les ménages privés et les entreprises qui combinent la production d'énergie solaire, le stockage d'énergie et la recharge intelligente de véhicules électriques en un seul appareil, SigenStor.

SigenStor fonctionne en trois phases et peut fournir individuellement 5 - 25 kW d'énergie tout en stockant jusqu'à 48 kWh d'électricité dans un seul appareil. Grâce à sa conception modulaire et empilable, l'installation est facile et rapide, ne nécessitant aucun câblage supplémentaire. Cet avantage s'étend aux projets commerciaux et industriels (C&I), ce qui permet d'économiser plusieurs jours de temps d'installation. Avec la possibilité de connecter jusqu'à 20 systèmes dans une seule matrice, SigenStor peut prendre en charge des projets à grande échelle de l'ordre du mégawatt.

Les véhicules électriques peuvent être rechargés jusqu'à 130 km par heure à l'aide du chargeur rapide à courant continu intégré, qui est plus de deux fois plus rapide qu'un boîtier mural conventionnel. En outre, un système de gestion de l'énergie soutenu par l'IA permet aux clients de bénéficier facilement de fonctionnalités telles que l'autoconsommation, l'arbitrage énergétique, les tarifs d'électricité dynamiques, l'intégration des centrales électriques virtuelles (VPP), et bien plus encore.

En tant que grossistes spécialisés en énergie solaire et bénéficiant d'une solide assistance technique pour leurs clients, Solexis et tritec sont les partenaires idéaux pour mettre ce portefeuille de produits innovants à la disposition de tous les installateurs en Suisse. Un vaste entreposage en Suisse ainsi qu'une documentation et un service dans toutes les langues constituent la base professionnelle d'une utilisation réussie des produits Sigenergy par les installateurs suisses. Les deux entreprises confirment leur perspective de gagner des parts de marché considérables avec ce portefeuille de produits dans un court laps de temps.

Les équipes de Sigenergy, tritec AG et Solexis seront disponibles pour des réunions lors du prochain Intersolar/ees à Munich, qui aura lieu du 19 au 21 juin à Munich, en Allemagne. Le stand de Sigenergy est au B1.579.

Pour plus d'informations sur Sigenergy, veuillez consulter le site Web www.sigenergy.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2435529/Tony_Xu_Founder___CEO_Sigenergy_Frederic_Bichsel_CEO_Solexis.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2435530/Roland_Hofmann_CEO_tritec_AG_Tony_Xu_Founder___CEO.jpg