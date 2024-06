Sigenergy présente son programme de partenariat mondial à Intersolar 2024

MUNICH, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Sigenergy a lancé son nouveau programme de partenariat lors de son lancement de produit annuel, qui a attiré plus de 400 participants. Ce programme permettra aux partenariats de Sigenergy d'atteindre un niveau supérieur et aidera l'installateur et le distributeur à mieux commercialiser les produits Sigenergy.

Sigenergy partner program

Tony Xu, fondateur et PDG de Sigenergy, a ouvert l'événement avec gratitude, soulignant le parcours exceptionnel de l'entreprise au cours de l'année écoulée depuis son lancement. Le système de stockage SigenStor de Sigenergy a été salué pour son design et son concept, ainsi que pour ses performances et sa fiabilité. Il est appelé à jouer un rôle central dans les projets résidentiels et commerciaux à travers le monde. "Notre objectif est de rester à l'avant-garde en matière d'innovation et d'adaptation rapide aux besoins du marché : Sigenergy s'engage à fournir un service de qualité supérieure à ses clients, en accordant la priorité à la réactivité et à la qualité. L'entreprise accorde de l'importance au retour d'information de ses clients, en s'appuyant sur des technologies de pointe telles que l'IA pour améliorer les services de manière proactive afin d'assurer une satisfaction maximale." a déclaré Tony Xu dans son discours d'ouverture. Cela a ouvert la voie au lancement de la nouvelle solution C&I ESS avec la nouvelle série d'onduleurs hybrides jusqu'à 110 kW, ainsi qu'au dévoilement du Global Partner Scheme de Sigenergy.

Le nouveau programme de partenariat offre aux distributeurs les avantages suivants, fournis par Sigenergy, afin de leur garantir de meilleurs résultats commerciaux :

Support avant-vente tel que des cours de formation complets - sur site ou hors ligne Soutien aux services supplémentaires Soutien au marketing

En outre, pour les installateurs, le programme de points d'installation les récompensera en fonction de leur nombre d'installations.

Dans ce contexte, la Sigen Cloud Platform a également été annoncée et sera disponible pour tous les partenaires - distributeurs et installateurs. Il s'agit d'un outil de gestion robuste, qui aide à suivre leurs installations réussies à l'aide d'analyses en temps réel et d'informations basées sur l'IA. Les partenaires disposent ainsi d'un outil leur permettant d'évaluer leurs propres progrès en matière de vente et d'optimiser leurs performances.

Les installateurs peuvent dès à présent mettre à jour leur application mySigen avec la version 1.9.4 pour voir leurs points. Toutes les installations antérieures seront automatiquement calculées. Plus le nombre d'installations est élevé, plus les points gagnés sont importants et peuvent être échangés contre de vrais produits Sigenergy lors de la prochaine installation.

L'entreprise expose sa solution et sera en mesure de répondre aux questions concernant ce programme lors du salon Intersolar/ess de cette année, sur son stand (hall B1.579).

