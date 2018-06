SIGNA rachète la chaîne de mobilier kika/Leiner

Le groupe SIGNA a signé les contrats d'acquisition de kika/Leiner. Après des négociations intenses, SIGNA et le groupe Steinhoff ont signé les contrats le jeudi 21 juin 2018. Ces accords comprennent le commerce de détail opérationnel, avec ses quelque 6 500 employés, ainsi que la centaine de biens immobiliers en Autriche et en Europe centrale et orientale. Le rachat assure la continuité de l'entreprise traditionnelle kika/Leiner et fournit une solution autrichienne.

« Après des négociations très intenses ces derniers jours, nous avons pu signer aujourd'hui tous les contrats d'acquisition de kika/Leiner. kika/Leiner est confrontée à de vastes changements en profondeur visant à améliorer et sauvegarder l'avenir de l'entreprise dans une perspective durable », a expliqué Christoph Stadlhuber, directeur général de SIGNA.

« Après approbation par les autorités de la concurrence compétentes, une restructuration complète et un concept futur seront développés en collaboration avec la direction. Toutes les structures et les processus seront revus et améliorés pour l'avenir », a déclaré le Dr Stephan Fanderl, PDG de SIGNA Retail. « Parallèlement, tous les efforts doivent être concentrés sur l'amélioration des opérations et l'augmentation de la rentabilité des magasins », a-t-il poursuivi.

En plus de l'intérêt dans le commerce de détail en Allemagne et dans l'e-commerce sportif européen, la reprise de kika/Leiner marque, pour le groupe SIGNA Retail, l'entrée de la société dans le commerce physique en Autriche.

L'acquisition est soumise à une autorisation des autorités de la concurrence. Les biens immobiliers font également l'objet d'une due diligence de confirmation.

À propos de SIGNA

Le groupe SIGNA est une holding industrielle entièrement gérée par le privé et active dans les secteurs de l'immobilier et du commerce de détail. La société est l'un des investisseurs immobiliers les plus importants en Europe, avec plus de 12 milliards d'euros d'actifs immobiliers et un volume de développement supplémentaire d'environ 8 milliards d'euros. Avec plus de 25 000 employés et un chiffre d'affaires s'élevant à plus de 4,5 milliards d'euros, le groupe exploite des sociétés de distribution de renom. Le groupe a deux secteurs d'activité principaux : SIGNA Real Estate et SIGNA Retail.

Le groupe SIGNA Retail comprend les quatre plateformes de vente au détail indépendantes (SIGNA Department Store Group, SIGNA Premium Group, SIGNA Sports Group et SIGNA Food & Restaurants Group), qui comptent environ 200 sites dans les meilleurs centres-villes et plus d'une centaine de magasins en ligne dans 20 pays. Ils contribuent tous à la forte croissance du groupe SIGNA Retail en Europe. L'accent est mis sur le développement cohérent des stratégies omnicanales de chaque plate-forme commerciale. Pour en savoir plus, consultez http://www.SIGNA.at.

SOURCE SIGNA