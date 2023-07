Signant acquiert DSG pour améliorer sa suite de solutions e-cliniques pour les essais cliniques traditionnels et décentralisés

PHILADELPHIE, 17 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Signant Health , leader dans la génération de preuves pour les essais cliniques modernes, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de DSG – un fournisseur leader de la saisie électronique de données (EDC) et de la technologie de saisie directe de données (DDC) au sein d'une suite e-clinique unifiée, pour des essais cliniques basés sur le site et décentralisés.

En ajoutant les capacités des solutions de DSG, Signant offre désormais plus de choix aux clients et se distingue en tant que leader dans les solutions de numérisation complètes pour les essais cliniques de toutes tailles et de tous types, tous entièrement soutenus par la science, l'échelle et l'expertise opérationnelle.

L'équipe de direction de Signant a choisi DSG en raison de la grande diligence de sa gamme de solutions, reconnaissant les atouts inhérents à ses principales caractéristiques, notamment : (1) la facilité d'utilisation – où les sites en particulier ont fourni une rétroaction positive ; (2) l'efficacité opérationnelle – qui combine des heures de démarrage rapides des études avec des outils de flux de travail supérieurs et des capacités de vérification des données à distance (SDV) ; (3) la flexibilité – qui répond facilement aux exigences des plans d'étude les plus simples et les plus complexes ; et (4) la satisfaction de la clientèle – appuyée par une enveloppe de service attentive et proactive.

Les plus de 20 ans d'expérience et de succès éprouvés de DSG au service des biotechnologies, des grandes organisations pharmaceutiques et des sociétés de recherche sous contrat (CRO) cadrent bien avec la stratégie et les objectifs organisationnels de Signant.

« Nous croyons que DSG est le secret le mieux gardé de l'industrie. Chez Signant, nous sommes heureux d'accueillir l'équipe DSG. Nous serons ainsi en mesure d'élargir notre gamme de produits pour inclure des capacités complètes d'EDC et de DDC », a déclaré Roger Smith, PDG de Signant. « Signant et DSG ont à cœur de soutenir l'écosystème des essais avec des solutions logicielles, analytiques et logistiques pour mener des études et générer des données dans toutes les modalités, tout en simplifiant et en soutenant le rôle des investigateurs, des promoteurs et des sociétés de recherche sous contrat ». M. Smith a ajouté que « la plateforme unifiée de DSG, qui inclut une solution EDC/DDC complète, est un élément important de la stratégie de l'entreprise. L'objectif est d'offrir des capacités complètes et de bout en bout pour véritablement numériser les essais cliniques et offrir des solutions conviviales pour le site en vue de soutenir tous les niveaux de décentralisation des essais ».

« Grâce à cette acquisition, nous pouvons soutenir nos clients et leurs sites mieux que jamais en tirant parti de l'expérience opérationnelle, réglementaire et scientifique approfondie de Signant, ainsi que de leur envergure et de leur portée mondiales », a ajouté Elias Tharakan, responsable de la technologie de DSG. « En tant qu'entreprise de Signant Health, DSG ne pouvait être plus enthousiaste et optimiste quant à l'avenir de la recherche clinique et à la capacité des promoteurs et des sites à tirer parti de solutions technologiques optimisées pour répondre aux besoins des essais cliniques modernes ».

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ci-après : https://www.signanthealth.com/dsgbest-edc.

À propos de Signant Health

Signant Health est une société de génération de preuves. Notre activité est axée sur l'exploitation des logiciels, des connaissances thérapeutiques et scientifiques approfondies, et de l'expertise opérationnelle afin de recueillir, de regrouper et de révéler systématiquement des données probantes de qualité pour les études cliniques dans les modèles d'essais traditionnels, virtuels et hybrides. Depuis plus de 25 ans, plus de 600 commanditaires et sociétés de recherche sous contrat de toutes tailles – parmi lesquels les 20 meilleures sociétés pharmaceutiques – ont fait confiance aux solutions Signant pour la gestion à distance et sur site eCOA, l'EDC, le consentement électronique (eConsent), la gestion RTSM (de l'anglais : Randomization and Trial Supply Management), la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'analyse de la qualité des données. Pour en savoir plus, consultez le site ci-après : www.signanthealth.com .

