Signant Health lance Signant Biotech afin d'accélérer et de rationaliser le développement clinique pour les organisations biopharmaceutiques émergentes

PHILADELPHIE, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Signant Health , leader de la production de preuves pour les essais cliniques modernes, a annoncé aujourd'hui le lancement de Signant Biotech - une approche intégrée de la recherche clinique s'appuyant sur des logiciels et des services adaptés aux besoins uniques des organisations biopharmaceutiques de petite et moyenne taille.

Signant Biotech s'appuie sur une plateforme technologique unifiée comprenant des solutions entièrement intégrées d'EDC, d'eCOA, d'eConsent, de RTSM et de télémédecine. Associée à l'expertise scientifique et réglementaire de Signant, à des équipes de réalisation de projets attentives qui connaissent bien les besoins des petites organisations de promoteurs, ainsi qu'à la portée opérationnelle mondiale de Signant, la plateforme technologique et les services qui l'accompagnent permettent aux clients de passer d'études locales à des études multinationales.

Les études utilisant la plateforme unifiée peuvent être mises en œuvre rapidement - généralement en quatre à six semaines - ce qui permet aux entreprises biopharmaceutiques de respecter les délais critiques en matière d'études et d'investissements. Les promoteurs et les organismes de recherche sous contrat (CRO) peuvent également choisir de réaliser des études en utilisant un modèle en libre-service. L'une ou l'autre approche est rendue possible par un outil de conception intuitif et configurable qui permet au personnel non technique de créer rapidement des études sans codage logiciel. Le concepteur s'appuie sur une vaste bibliothèque de formulaires préconstruits et de contrôles d'édition, ce qui accélère encore l'élaboration des études.

Les organisations de développement clinique émergentes déclarent souvent que l'exploitation des technologies eClinical telles que l'eCOA, le RTSM et l'eConsent peut être inaccessible en raison de la taille de l'entreprise et du manque d'expérience interne en matière de numérisation des protocoles dans une indication thérapeutique spécifique. Bien que ces entreprises souhaitent abandonner les méthodes manuelles et le papier, elles ne disposent pas du temps ou du personnel nécessaires pour définir les exigences et gérer les contrats et la supervision de plusieurs fournisseurs de technologie.

« Nous savons que les sponsors biopharmaceutiques de petite et moyenne taille ont des besoins uniques », a déclaré Graciela Racaro, directrice de l'exploitation de Signant. « Ils souhaitent travailler avec un partenaire capable d'équilibrer flexibilité et normes afin d'obtenir leurs résultats aussi rapidement et efficacement que possible. Ils souhaitent également tirer parti de l'expérience d'un partenaire et des leçons qu'il a tirées de la conception d'essais similaires et de lancements mondiaux. »

Signant Biotech est conçue pour fournir à ces clients biopharmaceutiques et à leurs partenaires CRO l'accès à une plateforme intégrée unique et compétitive pour la numérisation et l'optimisation des essais cliniques, ainsi que l'expertise nécessaire pour concevoir la solution optimale pour leurs études. L'approche de la solution unifiée garantit la qualité et l'intégrité des données, permet d'accélérer les études, de réduire les coûts et les risques, de simplifier la participation aux essais, d'alléger la charge de travail de l'équipe d'étude et de rationaliser la gestion des achats et des fournisseurs. Tous les avantages sont fournis sous la forme d'une solution unique, dans le cadre d'un modèle de prestation de services spécialisé, axé sur l'attention particulière que requièrent les sponsors de petite et moyenne taille.

« Nous sommes conscients que nos petits clients du secteur de la biotechnologie sont confrontés à un environnement de financement difficile, où l'argent arrive moins facilement et coûte plus cher », a déclaré Roger Smith, président directeur général de Signant Health. « Nous sommes heureux de soutenir ce segment de clientèle avec une technologie et des services qui leur permettent de consacrer leur temps et leurs ressources précieuses à l'avancement de leurs actifs cliniques, sans avoir à faire de compromis entre l'échelle, la capacité, la responsabilité et la valeur. »

La plateforme intégrée au cœur de Signant Biotech a soutenu plus de 3 000 essais cliniques et 100 000 sites au cours de ses 30 ans d'histoire. Signant renforce les solutions de la plateforme avec ses ressources scientifiques dédiées et son infrastructure mondiale de prestation de services - y compris la gestion de projet, la gestion de l'échelle, la localisation, la logistique et l'assistance à l'utilisateur final - qui ont facilité 28 % de toutes les approbations de médicaments de la FDA et de l'EMA au cours des cinq dernières années.

Pour en savoir plus sur la solution intégrée et unifiée de Signant Biotech pour les sponsors de petite et moyenne taille, visitez le site www.signanthealth.com/biotech .

À propos de Signant Health

Signant Health est une société de génération de preuves. Notre activité est axée sur l'exploitation des logiciels, des connaissances thérapeutiques et scientifiques approfondies, et de l'expertise opérationnelle afin de recueillir, de regrouper et de révéler systématiquement des données probantes de qualité pour les études cliniques dans les modèles d'essais traditionnels, virtuels et hybrides. Depuis plus de 30 ans, plus de 600 commanditaires et CRO de toutes tailles – parmi lesquels les 20 meilleures sociétés pharmaceutiques – ont fait confiance aux solutions Signant pour la gestion à distance et sur site eCOA, l'EDC, le consentement électronique (eConsent), la gestion RTSM, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'analyse de la qualité des données. Pour en savoir plus, consultez le site www.signanthealth.com .

Contact :

Heather Bilinski

[email protected]

+1 610.400.4141

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1202052/Signant_Health_Logo.jpg

SOURCE Signant Health