Siigo expande presença latino-americana para o Uruguai unindo forças com Memory

BOGOTÁ, Colômbia e MONTEVIDEO, MONTEVIDÉU, Uruguai, 20 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Siigo, a empresa líder de software ERP para pequenas e médias empresas (small- and medium-businesses, SMBs) na Colômbia, anunciou hoje que uniu forças com a Memory, uma empresa líder Provedor de ERP para pequenas e médias empresas no Uruguai. Esta aquisição marca a segunda expansão geográfica da Siigo em menos de três meses, após adquirir a Contífico, fornecedora de software ERP no Equador em agosto de 2020. A Siigo recebeu um investimento em 2017 da Accel-KKR, que acelerou seu crescimento por meio de iniciativas orgânicas e expansões internacionais.

Os negócios combinados da Siigo e da Memory atendem a um objetivo comum de levar a tecnologia líder baseada em nuvem em software de contabilidade, faturamento administrativo e eletrônico para um mercado estimado de mais de 1.000.000 SMBs e mais de 300.000 contadores em toda a América Latina. Memory e Siigo compartilham características altamente complementares, incluindo visão, talento, tecnologia, cultura, conhecimento e experiência que levaram a essa transação estratégica. A equipe de liderança de Siigo será complementada pela experiente equipe administrativa da Memory, incluindo o CEO e fundador da Memory, Roni Lieberman.

"Na Siigo, estamos convencidos de que, ao reunir os melhores talentos sob o mesmo guarda-chuva, podemos alcançar nosso objetivo de sermos líderes em software ERP para pequenas e médias empresas na América Latina", disse David Ortiz, CEO da Siigo. "Essa meta está enraizada em nosso sonho de fornecer a melhor tecnologia, talento e atendimento ao cliente para ajudar as empresas latino-americanas a terem sucesso. Na verdade, já nos comprometemos a investir mais de US$ 10 milhões em tecnologia e P&D nesta região em 2021. Com o fundador da Memory, Roni Lieberman, e sua equipe ao nosso lado, continuamos dando grandes passos para alcançar esse objetivo."

"Embora tenhamos muito orgulho do que conquistamos nos últimos 35 anos, estamos entusiasmados em fazer parte da família Siigo e acreditamos que nossa parceria fará grandes realizações, não apenas para a Memory, mas para todo o Uruguai e além", declarou Roni Lieberman, CEO e fundador da Memory. "Com o suporte da Siigo e da Accel-KKR, estamos ansiosos para realizar inovação e desenvolvimento contínuos enquanto buscamos entregar os melhores produtos do mercado para nossos valiosos clientes."

A Siigo continua a crescer rapidamente na América Latina, adquirindo negócios complementares estratégicos, investindo em crescimento orgânico e atraindo os melhores talentos para melhor atender seus clientes. Desde 2018, a Siigo efetivamente triplicou o tamanho de seus negócios e aumentou as vendas mensais em mais de 500% em 2020. O anúncio de hoje marca a terceira aquisição feita pela Siigo desde que garantiu o investimento da Accel-KKR em 2017. O crescimento inorgânico é uma parte fundamental da estratégia da Siigo para atingir seu objetivo de ser a melhor prestadora de software em toda a América Latina.

"Apenas três meses após a aquisição da Contífico, a Memory tomou a decisão de unir forças com a Siigo, exemplificando o poder da visão da empresa. Roni é um empresário incrível que traz consigo mais de trinta anos de experiência no setor, e o conselho está extremamente animado para recebê-lo na Siigo", disse John Crowell, diretor do conselho da Siigo e líder regional na América Latina da Accel-KKR.

Sobre a Memory

Fundada em 1986, a Memory é a prestadora de software financeiro e contábil para pequenas e médias empresas líder no Uruguai. Liderada por seu fundador e CEO Roni Lieberman, a Memory tem sido lucrativa desde o início e, por meio do desejo constante de oferecer o melhor serviço a seus clientes, a Memory se transformou em uma marca reconhecida nacionalmente no país. Hoje, a Memory atende a mais de 20.000 SMBs e aproximadamente 80% dos contadores em todo o Uruguai.

A Memory foi reconhecida como a Most Innovative Uruguayan Company e a Endeavor Company of the Year. Para informações adicionais, acesse www.memory.com.

Sobre a Siigo:

Com mais de 1.000 funcionários, a Siigo é uma empresa colombiana com a missão de transformar a vida de contadores e empresários por meio de soluções tecnológicas que facilitem seus processos contábeis e administrativos, desenvolvendo tecnologia de software em nuvem que pode ser utilizada para faturar, gerenciar compras, despesas, estoques, portfólio, contas a receber, contas a pagar, folha de pagamento e todas as outras funções administrativas de SMBs. Até o momento, a Siigo agregou mais de 200.000 novos clientes e se destacou como a empresa líder do setor na Colômbia. Fundada há mais de 30 anos na cidade de Bogotá, a empresa atualmente tem uma presença nacional líder em quatro países: Colômbia, Chile, Equador e agora Uruguai.

A Siigo oferece aos seus clientes um produto de classe mundial baseado na nuvem. Ela se orgulha de sua missão de melhorar a experiência e a usabilidade do cliente por meio da inovação e reinvestimento constantes no negócio. A empresa foi reconhecida pela Best Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Para saber mais, acesse www.siigo.com.

Sobre a Accel-KKR

A Accel-KKR é uma empresa de investimento centrada em tecnologia com mais de US$ 10 bilhões em compromissos de capital. A empresa está focada em negócios habilitados para software e TI, bem posicionada para crescimento de linha superior e linha de fundo. No centro da estratégia de investimento da Accel-KKR está o compromisso de desenvolver fortes parcerias com as equipes de gestão das empresas de seu portfólio e um foco na construção de valor junto com a gestão, alavancando os recursos significativos disponíveis através da rede Accel-KKR. Accel-KKR enfoca em empresas de médio porte e oferece uma ampla gama de soluções de capital, incluindo capital de aquisição, investimentos de crescimento minoritário e alternativas de crédito. A Accel-KKR também investe em uma ampla variedade de tipos de transações, incluindo recapitalizações de empresas privadas, exclusões divisionais e transações privadas. Em 2019 e 2020, a Inc. nomeou a Accel-KKR como "PE 50 – The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs", sua lista anual de empresas de capital privado favoráveis aos fundadores. A Accel-KKR está sediada em Menlo Park, com escritórios adicionais em Atlanta, Londres e Cidade do México. Para obter mais informações, acesse www.accel-kkr.com.

Contato de mídia

Esteban Tellez: [email protected]

FONTE Siigo

