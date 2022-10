Silence, moteur, mode : IN2MOTIONFEST - Le festival international de mode modeste d'Indonésie 2022 annonce ses dates et son lieu

La banque d'Indonésie, le ministère des coopératives et des PME de la République d'Indonésie et la chambre indonésienne de la mode mettent les créateurs de mode musulmans à l'honneur du 5 au 9 octobre 2022 au centre des congrès de Jakarta, en Indonésie.

JAKARTA, Indonésie, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis 2019, la banque d'Indonésie (BI) collabore avec la chambre indonésienne de la mode (IFC) pour des activités liées à la mode modeste dans le cadre du Festival économique de la charia en Indonésie (ISEF). Cherchant à placer l'Indonésie au centre de l'économie mondiale de la charia, le secteur de la mode sera présenté sous un nouveau nom : le festival international de mode modeste d'Indonésie (IN2MOTIONFEST). Le ministère des coopératives et des PME de la République d'Indonésie et la BI collaborent également pour présenter le meilleur de la mode musulmane indonésienne au monde.

Indonesia International Modest Fashion Festival 2022 (IN2MOTIONFEST) will be held from 5-9 October 2022 at the Jakarta Convention Centre, Jakarta, Indonesia.

Thème de 2022 : « Produits locaux, look global »

IN2MOTIONFEST accueille plus de 160 créateurs, marques, écoles et acheteurs locaux et internationaux pour célébrer la mode modeste, une industrie valant plusieurs milliards de dollars et qui offre des styles uniques, dans des matériaux locaux pour des looks tendance.

Ita Rulina, directrice du département d'économie et de la finance de la charia à la BI, a déclaré : « L'industrie de la mode indonésienne est en croissance rapide. Avec cette collaboration internationale, nous voulons contribuer à soutenir la reprise économique nationale, surtout dans le secteur de la mode modeste. »

Selon le rapport sur l'économie islamique mondiale 2021 , la consommation mondiale de produits de mode musulmans a atteint les 277 milliards de dollars en 2019 et devrait augmenter de plus de 311 milliards de dollars en 2024. Avec plus de 231 millions de musulmans, l'Indonésie est bien placée pour devenir le centre de la mode islamique.

« Notre pays a la plus importante population musulmane au monde, c'est pourquoi nous voulons être précurseurs, a déclaré Fixy, adjointe aux partenariats et à la croissance du marché au ministère des coopératives et des PME de la République d'Indonésie. Nous espérons que les créateurs indonésiens pourront participer au marché international et que les échos d'IN2MOTIONFEST résonneront à travers le monde. »

Les invités pourront voir ce que l'Indonésie a à offrir au monde, avec des produits de mode artisanaux provenant de créateurs bien connus dans l'archipel, comme IKRA Indonesia – la plateforme qui rassemble les acteurs de la charia de façon halal – mais également des créateurs de France, de Malaisie et de Thaïlande.

« IN2MOTIONFEST optimisera les ressources locales pour stimuler l'économie locale, notamment avec les textiles locaux, en accord avec les principes d'une mode durable et d'un mode de vie halal, » a expliqué Ali Charisma, président national de l'IFC.

IN2MOTIONFEST comprend des rassemblements communautaires, des ateliers, des concours et des curations. L'événement principal se compose de défilés de mode, de talk-shows, de réseautage et de forums de la diaspora. C'est le plus grand événement de mode modeste internationale qui met en avant l'Indonésie, ses produits locaux et son look mondial.

À propos de l'ISEF

L'ISEF est le plus grand événement annuel d'Indonésie pour l'économie islamique et fait partie du Forum économique mondial de la charia. L'organisation transforme les idées en initiatives applicables afin de soutenir l'économie islamique en se concentrant sur le développement de l'économie de la charia tout en restant en harmonie avec les valeurs indonésiennes. Pour plus d'informations, consultez les pages IN2MOTIONFEST sur Instagram et YouTube , et les pages de l'ISEF sur Instagram , YouTube , Facebook , et Twitter .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1912671/in2motion_presscon.jpg

SOURCE Indonesian Fashion Chamber (IFC)