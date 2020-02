Silicon Motion mette in mostra una linea completa di prodotti di storage e grafica embedded a Embedded World 2020

TAIPEI, Taiwan, 21 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS: SIMO) ("Silicon Motion"), leader globale nella progettazione e commercializzazione di controller flash NAND per dispositivi di memoria a stato solido, ha annunciato oggi che presenterà ad Embedded World a Norimberga, in Germania, dal 25 al 27 febbraio e metterà in mostra una serie di soluzioni di embedded storage e grafica embedded presso lo stand 1-139 nel padiglione 1.

I prodotti esposti allo stand Silicon Motion comprenderanno:

Soluzioni FerriSSD®

Il FerriSSD, un BGA-SSD brandizzato Silicon Motion, è disegnato in maniera ottimizzata per una vasta gamma di applicazioni embedded che offrono una alta performance in una piccola forma. Disponibile in interfaccia standard di settore PCIe NVMe, SATA, PATA e SSD, la serie SM689 supporta l'embedded DRAM con ridondanza dei dati in un'interfaccia PCIe Gen3 x4 – realizzando una velocità di lettura sequenziale fino a 1,65GB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 650MB/s. La serie SM681 DRAM-Less offre il miglior rapporto tra prezzo e performance eliminando il bisogno di costosi DRAM pur mantenendo una performance elevata attraverso l'HMB (Host Memory Buffer). Disponibile in C-temp e I-temp in modalità 3D TLC/MLC/SLC, FerriSSD ingloba un design flessibile unico che supporta capacità di configurazioni multiple che vanno da 4GB a 480GB e presenta una completa protezione del percorso dati con capacità di auto-correzione grazie alle ultime tecnologie proprietarie di Silicon Motion.

Soluzioni Ferri-UFS™

Il Ferri-UFS sfrutta la tecnologia leader di settore e l'esperienza in gestione NAND, e supporta funzioni avanzate UFS2.1 come HS-Gear3 x 2-lane mode e coda di comandi. Con il supporto della temperatura estesa e varie capacità, il Ferri-UFS è anche molto adatto per le esigenze specifiche dei terminali POS, attrezzature di rete e di telecomunicazioni così come una gran varietà di applicazioni all'avanguardia di settore. Con performance superiore, supporto multifunzionale ed alta stabilità, il Ferri-UFS può servire scorrevolmente i bisogni di un grande varietà di dispositivi mobili e applicazioni embedded/portatili.

Soluzioni Ferri-eMMC®

La soluzione Ferri-eMMC unisce la memoria flash NAND ed un microcontrollore embedded con il firmware in un fattore forma a costi convenienti ed è conforme agli standard di interfaccia e protocolli JEDEC/eMMC 4.5/5.0/5.1. Ferri-eMMC è utile per vasta gamma di applicazioni ed è qualificata AEC-Q100 per i requisiti automobilistici. Basate sulle comprovate tecnologie eMMC controller e firmware di Silicon Motion, le soluzioni Ferri-eMMC presentano una gestione NAND avanzata, correzione di errori, gestione dei blocchi danneggiati e monitoraggio sanitario. Tutte queste funzioni si combinano per dare a Ferri-eMMC il potere di realizzare una più robusta integrità dei dati ed una protezione senza precedenti nel mercato.

Display grafici SoCs

Il nuovo display grafico SoC di Silicon Motion abilita display singoli e multipli ad alta performance in definizione ultra elevata a 4K attraverso interfaccia PCIe, USB, Ethernet o Wi-Fi. Le applicazioni di riferimento includono la grafica embedded PCIe, docking station/adattatori con display USB, monitor USB, clienti zero/thin, terminali POS, display wireless, firma digitale, sistemi di video conferenza, etc. Il display di grafica SoC di Silicon Motion può connettersi ad un host attraverso PCI-Express o interfaccia integrata USB 3.0 che racchiude la nostra Content Adaptive Technology (CAT). CAT usa algoritmi adattativi per comprimere il contenuto e veicolarlo attraverso USB o rete.

Informazioni su Silicon Motion:

Siamo i leader globali nella fornitura di controllori flash NAND per dispositivi di memoria a stato solido ed il principale fornitore di controller SSD. Abbiamo il più ampio portafoglio di tecnologie di controller e i nostri controller sono largamente usati nei prodotti di embedded storage come i dispositivi SSD e eMMC+UFS, che si trovano in smartphone, PC e applicazioni commerciali e industriali. Abbiamo spedito oltre sei miliardi di controllori NAND negli ultimi dieci anni, più di qualsiasi altra azienda al mondo. Forniamo anche soluzioni personalizzate ad alta performance di hyperscale data center e SSD industriali. I nostri clienti sono la maggior parte dei rivenditori di flash NAND, produttori di moduli storage e i principali OEM. Per maggiori informazioni su Silicon Motion, visitateci su www.siliconmotion.com.

Contatto corporate media:

Minnie Lin

Director of Marketing Communication Department

Tel: +886-2-2219-6688x3010

E-mail: minnie.lin@siliconmotion.com Contatto Sales & Marketing Communications:

Robert Fan

Presidente SMI USA

Tel: +1-408-519-7219

E-mail: rfan@siliconmotion.com

Related Links

www.siliconmotion.com.tw



SOURCE Silicon Motion