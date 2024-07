Silkland dévoile un câble USB4 de 1,2 m : Synchronisation des données 40 Gbps, charge rapide de 240 W, 8K/6K/5K

PARIS, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Silkland, une marque technologique spécialisée dans les câbles et les accessoires, a une fois encore placé la barre très haut avec son nouveau câble USB4 certifié USB-IF de 1,2 m. D'une vitesse et une praticité inégalées, ce tout nouveau câble fonctionne parfaitement avec tous les appareils Thunderbolt 4/ 3/ USB C, ce qui en fait un outil essentiel pour les professionnels et les utilisateurs quotidiens.

Avec sa longueur de 1,2 m, le dernier né de Silkland est le plus long câble USB4 certifié USB-IF (TID: 11328). Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de plus de liberté sans compromettre la vitesse et l'efficacité par rapport aux câbles standard de 1 mètre. Il est compatible avec les dernières fonctionnalités pour assurer l'évolutivité de votre installation. Il est également rétrocompatible avec USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2.

L'une des caractéristiques uniques de ce câble USB4 est sa petite interface. Contrairement aux conceptions encombrantes des autres, il assure la compatibilité avec les appareils à boîtier. De plus, grâce à sa construction en Netbraid-48, il est à la fois souple et résistant, promettant ainsi longévité et qualité durable en cas d'utilisation intensive.

Au-delà sa fonctionnalité et sa durabilité, le câble USB4 Silkland de 1,2 m est quatre fois plus rapide que le câble USB 3.2 Gen 2, offrant une bande passante allant jusqu'à 40Gbps. Grâce à cette vitesse, les utilisateurs peuvent copier 10GB de vidéos HD ou de photos en quelques secondes seulement, ce qui leur permet d'économiser du temps et des efforts.

En plus de ses capacités de synchronisation des données, le câble USB4 Silkland de 1,2 m permet une charge rapide jusqu'à une alimentation de 240W (48/5 A). Il est également rétrocompatible avec les modèles 100W, 140W et 180W de la gamme EPR (Extended Power Range), ce qui en fait une solution de charge polyvalente et fiable. Doté d'une puce E-Marker, il garantit la sécurité, la stabilité et la protection de la batterie pour une utilisation sereine.

Pour les professionnels, le câble prend en charge un seul écran 8K@60Hz/ 5K@60Hz/ 4K@144Hz ou deux écrans 4K@60Hz. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent connecter leur ordinateur portable ou leur station d'accueil à un moniteur et obtenir des détails nets et une gamme complète de couleurs. Le câble prend également en charge le MST Daisy Chain, ce qui améliore l'efficacité du travail et le professionnalisme des projets.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.amazon.fr/dp/B0D1VFF7HP?th=1

À propos de Silkland

Fondé en 2019, Silkland intègre la conception, la R&D et les ventes, et est spécialisé dans le développement de câbles haut de gamme. Grâce à ses produits à la pointe de la technologie, l'entreprise est leader sur le marché des câbles haut de gamme aux États-Unis, en Europe et au Japon. En tant que membre de VESA et USB-IF, Silkland a démontré son engagement envers la qualité et l'innovation en développant des câbles DP 2.1, USB4 et HDMI 2.1 certifiés.

TikTok : https://www.tiktok.com/@silkland_official

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCsiWyZZJFoDLRGvfs0ETNqw

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2454248/U4_1_2P.mp4