Silkland lance le premier câble DisplayPort 2.1 80Gbps de 2M certifié VESA sur Amazon

- Il est répertorié sur displayport.org (recherchez Cables → Silkland → S1334).

NEW YORK, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Silkland, une marque technologique spécialisée dans les câbles et les accessoires, a annoncé le lancement de son nouveau câble DisplayPort 2.1 80Gbps (numéro de modèle : S1334). Premier câble de 2M certifié VESA disponible sur Amazon, ce câble est conçu pour améliorer les expériences visuelles et audio, en répondant spécifiquement aux besoins des joueurs haut de gamme et des professionnels.

Le câble DisplayPort 2.1 80Gbps 2M certifié VESA offre une bande passante impressionnante de 80Gbps, supportant des résolutions et des taux de rafraîchissement ultra-élevés tels que 16K@60Hz, 8K@240Hz, 4K@960Hz avec DSC, et 8K@60Hz, 4K@240Hz, 2K@540Hz non compressés. Compatible avec UHBR 20, HDR10+ dynamique, 3D et HDCP 2.3, ce câble garantit une qualité visuelle exceptionnelle. En outre, il offre une compatibilité ascendante avec les normes DP 1.4 et DP 1.2.

Conçu pour les passionnés de jeux, ce câble intègre plusieurs technologies avancées pour garantir un transfert de données stable et des images fluides sans décalage, déchirure ou scintillement. La technologie MST permet des configurations multi-moniteurs, prenant en charge le double 4K@240Hz et le triple 4K@144Hz, élargissant ainsi l'environnement de jeu. Le HDR dynamique améliore les scènes sombres, tandis que l'audio 32 bits et le son surround sans perte offrent une expérience immersive.

En outre, le câble offre une large compatibilité avec les appareils dotés de ports DP, y compris les moniteurs de jeu DP 2.1 populaires tels qu'Odyssey G8/G9, ROG Swift et Acer, ainsi que les cartes graphiques les plus récentes telles que RTX 5090D, 5080, 5070 Ti, 5070 et AMD 7900 XTX.

Le câble DisplayPort 2.1 54Gbps 3M de Silkland a également été ajouté à la liste des produits certifiés VESA récemment (numéro de modèle : S1318). C'est le plus long câble certifié dp 2.1 sur Amazon.

Avec l'introduction de ses nouveaux câbles certifiés, Silkland se consacre à la création de câbles de qualité supérieure et à la fourniture d'un service client exceptionnel. La marque offre une garantie de 24 mois et un support technique rapide pour résoudre les problèmes éventuels.

À propos de Silkland

Fondé en 2019, Silkland intègre la conception, la R&D et les ventes, et est spécialisé dans le développement de câbles haut de gamme. Grâce à ses produits à la pointe de la technologie, l'entreprise est leader sur le marché des câbles haut de gamme aux États-Unis, en Europe et au Japon. En tant que membre de VESA et USB-IF, Silkland a démontré son attachement à la qualité et à l'innovation en développant des câbles certifiés DP 2.1 80Gbps, USB4 80Gbps et Thunderbolt 5.

TikTok : https://www.tiktok.com/@silkland_official

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCsiWyZZJFoDLRGvfs0ETNqw

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2603678/D41P.mp4