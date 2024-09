Silkland lance le premier câble USB C vers DisplayPort 2.1 16K certifié VESA sur Amazon

NEW YORK, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Silkland, une marque technologique spécialisée dans les câbles et les accessoires, a sorti le tout premier câble USB C vers DisplayPort 2.1 16K certifié VESA pour prendre en charge l'avenir de la technologie d'affichage visuel, désormais disponible sur Amazon.

CD41P

Grâce à la prise en charge de la résolution 16K, les utilisateurs bénéficieront d'un niveau de détail et de réalisme inégalé, ce qui fait de ce câble la solution idéale pour les ordinateurs haut de gamme, les jeux et les applications professionnelles. Il est également rétrocompatible avec les résolutions 8K et 4K, ce qui en fait une solution polyvalente et évolutive pour tous les besoins d'affichage.

L'une des principales caractéristiques de ce câble est sa prise en charge bidirectionnelle, qui lui permet de connecter des appareils USB C (ordinateurs portables, téléphones et tablettes) à des moniteurs DisplayPort ou de connecter des appareils DisplayPort (PC) à des moniteurs USB C. Cette flexibilité en fait un outil polyvalent pour un grand nombre d'applications. En outre, il est compatible avec Thunderbolt 5/4/3, offrant une expérience plug-and-play sans pilote.

L'intégration DisplayPort 2.1 augmente les vitesses de connexion jusqu'à 40 Gbps et prend en charge les résolutions 16K@30Hz, 8K@120Hz, 4K@240Hz, ce qui est essentiel pour réduire le screen tearing en cas d'images rapides. La transmission stable du signal facilitée par des fiches plaquées or associées à des fils de cuivre plus épais minimise la perte de signal tout en maximisant la qualité.

Ce produit innovant prend également en charge les technologies HDR (High Dynamic Range) et HDCP2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection), ainsi que les technologies G-Sync et Free Sync, garantissant une lecture vidéo fluide sans problème de scintillement pour tous les formats d'affichage de contenu. En outre, il facilite le transport de flux multiples (MST), ce qui permet aux utilisateurs de relier plusieurs moniteurs en guirlande, d'améliorer les espaces de productivité ou de créer des configurations de jeu immersives.

Le câble fonctionne également de manière transparente en mode Clamshell et, grâce à la norme DSC 1.2a, les utilisateurs profitent d'une vidéo haute résolution et d'un taux d'images élevé via les interfaces physiques existantes.

Silkland a toujours privilégié la R&D de câbles haut de gamme, et ce câble USB C vers DisplayPort 2.1 ne fait pas exception. Certifié par VESA, il garantit des performances et une fiabilité optimales. La conception «E-braided» évite les enchevêtrements, tandis que la coque ergonomique en aluminium assure un branchement facile. Les fiches plaquées or et les fils de cuivre plus épais améliorent la stabilité et la qualité de la transmission des images.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.amazon.fr/dp/B0D8164MC1

À propos de Silkland

Fondé en 2019, Silkland intègre la conception, la R&D et les ventes, et est spécialisé dans le développement de câbles haut de gamme. En se concentrant sur des produits à la pointe de la technologie, Silkland est un chef de file des câbles haut de gamme aux États-Unis, en Europe et au Japon. En tant que membre VESA et USB-IF, Silkland a démontré son engagement envers la qualité et l'innovation en développant des câbles DP 2.1, USB4 et HDMI 2.1 certifiés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2493235/CD41P.jpg