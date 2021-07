Silverdraft Supercomputing ouvre ses portes en Europe avec Kurt Doornaert, son nouveau directeur général et vice-président de Silverdraft Europe.

BOISE, Idaho, le 7 juin 2021 /PRNewswire/ -- Silverdraft Supercomputing est heureux d'annoncer son expansion en Europe avec l'arrivée de Kurt Doornaert en tant que directeur général et vice-président de Silverdraft Europe. Dans ce rôle, Doornaert dirigera les efforts de Silverdraft pour offrir des solutions innovantes à ses clients et partenaires européens.

Doornaert rejoint Silverdraft fort de 23 ans d'expérience chez Barco, un fournisseur de premier plan de technologies de projection et d'imagerie numériques. En 2017, il a occupé le poste de directeur d'unité commerciale de la division VR de Barco, gérant l'ensemble de l'activité VR mondiale avec la responsabilité complète des profits et des pertes. À ce titre, il est devenu une voix de premier plan pour les systèmes informatiques et la compatibilité d'affichage, la création de contenu d'animation en images de synthèse CGI et d'autres technologies de simulation spécialisées dans les revues de design immersif.

Dans son rôle de directeur général et de vice-président de Silverdraft Europe, Doornaert dirigera les efforts de vente, travaillera avec l'approvisionnement des clients, l'ingénierie des solutions et les opérations nationales.

« Les détails comptent dans la vie réelle et dans le monde virtuel. Silverdraft Supercomputing se différencie en améliorant l'expérience visuelle et le flux de travail pour tous les utilisateurs de RV, de RX et de simulation », a déclaré M. Doornaert. « Je suis ravi de pouvoir apporter les solutions de conception XR et de simulation de Silverdraft à nos partenaires en Europe. »

Cette annonce a été faite lors de la conférence Laval Virtual à Mayenne, en France. Silverdraft s'est associé à PNY Technologies et TechViz lors de cette conférence annuelle. Cet événement est la première édition hybride, permettant aux personnes de créer des avatars et de rejoindre des visiteurs du monde entier.

Amy Gile, PDG et cofondatrice de Silverdraft, a fait part de son enthousiasme concernant cette annonce :

« Je suis très enthousiaste à l'idée de me développer et d'avoir une présence dédiée en Europe. Kurt a l'habitude d'aider les clients à développer leur flux de travail immersif, et il est donc le candidat idéal pour rejoindre l'équipe Silverdraft et diriger nos efforts au niveau local. »

