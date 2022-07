Silverhorn : 6 conseils pour les investissements de capital-risque en Asie en période de ralentissement du marché des capitaux

C'est également vrai pour le marché du capital-risque. La phase ascendante du cycle actuel a commencé en 2017 avec Vision Fund de SoftBank d'une valeur de 100 milliards de dollars américains, en introduisant un environnement avec une due diligence facultative, des tours de financement conséquents et des investisseurs non-capital-risque aux portefeuilles bien garnis qui ont été perçus comme une source d'argent rapide, et souvent facile. Ce qui a permis d'entretenir la « fête » jusqu'à présent, c'est une politique monétaire souple et des capitaux bon marché. Les taux d'intérêt ont désormais augmenté à l'échelle mondiale et les valorisations sur les marchés d'actions publics ont été réajustées, en particulier pour les entreprises déficitaires ayant été établies avec le soutien des sociétés de capital-risque telles que Peloton (-91 %), Teladoc (-91 %) et Uber (-61 %), entre autres.

Malgré les disparités géographiques, les principaux marchés du capital-risque en Chine, en Inde et d'Asie du Sud-Est ont également bénéficié de capitaux bon marché et ont connu des portefeuilles d'effervescence. Les marchés asiatiques du capital-risque suivent les tendances des États-Unis et une phase descendante a d'ores-et-déjà débuté.

Comment les sociétés de capital-risque devraient-elles réagir ?

Faire le tri dans le portefeuille existant. Ne pas investir dans des entreprises dont les business plans ne sont pas déjà entièrement financés. Aujourd'hui, la plupart des sociétés de capital-risque détiennent des entreprises en portefeuille ayant besoin de capitaux uniquement afin de satisfaire leurs obligations à court terme. Avec un capital limité, les gestionnaires de fonds devront choisir quelles entreprises ils souhaitent soutenir, il est donc préférable de financer un plus petit nombre d'entreprises qui ont des chances de survivre. L'accès au capital est à la fois un bouclier et une épée. La manière la plus efficace pour les sociétés de portefeuille de lever des fonds aujourd'hui est de procéder à un tour de financement en interne. Les entreprises qui disposent d'une cap table (tableau des plafonds) avec des investisseurs mieux financés ont un avantage considérable et devraient envisager des mesures opérationnelles et tactiques affirmées afin de gagner des parts de marché aux dépens de leurs concurrents. Lorsque la conjoncture est favorable, il faudrait échanger la valorisation contre des investisseurs principaux engagées et aux portefeuilles bien garnies. Connaître les chiffres. La vision, l'opportunité ou la prochaine grande idée ne remplacera pas une étude et une compréhension des cycles de conversion de la trésorerie et des relations avec les fournisseurs de financement d'affaires. Vous ne pourrez pas faire de tri si vous ne comprenez pas le retour sur le capital investi ou comment naviguer dans un bilan financier. Ne pas ignorer l'origine des nouveaux investissements. Les opportunités augmentent à la fois en taille et en attractivité lorsque les choses ne sont pas au mieux comme la conjoncture actuelle. Restez dans les secteurs dans lesquels vous avez un réseau établi et de l'expérience. Pensez aux entreprises qui s'adressent au proverbe « dernier dollar dépensé » et les entreprises de biens de consommation qui fournissent des produits de première nécessité. Revenir aux fondamentaux en ce qui concerne les business models. Les gestionnaires sont bien avisés d'adopter une approche lucide des projets et initiatives à rendement négatif, ce qui est particulièrement pertinent pour les entreprises dont les coûts d'acquisition de clients sont élevés. Se préparer à rationaliser. Soyez un partenaire de vos PDG ; soyez présent pour prendre vos responsabilités lorsque votre PDG licencie ses anciens collègues. C'est là que vous gagnez vos 2 % d'actifs sous mandat de gestion et vos 20 % de profit.

Dans l'environnement actuel, les meilleurs partenaires apporteront une valeur ajoutée qui ne sera pas visible au travers des médias sociaux. Ces dernières années, les décisions les plus délicates en matière de gestion de portefeuille concernaient des problèmes de haut niveau, comme le fait de s'interroger s'il aurait fallu se contenter d'une sortie nette de 2x pour un acheteur commercial ou d'un potentiel de 5x ou 10x « jusqu'à l'infini ». Aujourd'hui, les sociétés de capital-risque devront faire des choix difficiles afin de déterminer quelles entreprises en manque de liquidités mériteront d'avoir la possibilité d'atteindre l'objectif de rendement annoncé par le fonds - et même avec des partenaires de confiance et de long terme qui seront susceptibles de vous remettre en question.

Rédigé par

Bert Kwan, responsable du capital-investissement, Silverhorn

Roger Prinz, CIO, Silverhorn

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1866380/Silverhorn_1.jpg

SOURCE Silverhorn