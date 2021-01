SilverTek führend in den USA für innovatives Maskendesign mit FDA-gelisteten, mit Polygiene ViralOff behandelten NanoFit-Masken

Der Polygiene®-Partner SilverTek® geht mit dem FDA-Eintrag seiner NanoFit-Masken mit der antimikrobiellen Polygiene ViralOff®-Technologie in puncto Design und Qualität einen großen Schritt nach vorn.

STOCKHOLM, 21. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Inmitten der derzeitigen Pandemie, in der Masken als unverzichtbares Accessoire gelten, ist es wichtig zu wissen, wer Masken mit einer zertifizierten Behandlung im Hinblick auf die Wirksamkeit gegen schädliche Mikroben bietet. Polygiene freut sich sehr über die Partnerschaft mit der US-amerikanischen Marke SilverTek zur Bereitstellung der preisgekrönten antimikrobiellen Textilbehandlung ViralOff - die erwiesenermaßen in zwei Stunden 99 % der Keime auf der Maske selbst reduziert. Diese Technologie ist getestet und zertifiziert nach dem globalen Standard der ISO18184:2019 gegen SARS-CoV-2, H3N2 und H1N1.

Schon Monate vor der Pandemie arbeitete SilverTek gemeinsam mit seinem bei der US-Arzneimittelbehörde FDA registrierten Fertigungsunternehmen an der Entwicklung eines innovativen Mund-Nasen-Schutzes. Durch die Registrierung und den Eintrag bei der FDA erhält die Behörde Informationen über den Standort von Unternehmen für Medizinprodukte und die dort gefertigten Produkte. Dank der Information, wo Medizinprodukte gefertigt werden, kann sich das Land besser auf gesundheitliche Notlagen vorbereiten und auf diese reagieren.

Anders als bei den meisten Masken auf dem Markt, die im Rahmen von Notfallgenehmigungen und mit wenig Zeit für Design produziert werden, hatte SilverTek den Vorteil, Zeit und Erfahrung in die Entwicklung seiner firmeneigenen, bei der FDA eingetragenen Maske investieren zu können, um optimalen Komfort und Atmungsaktivität zu erzielen.

SilverTek entdeckte beispielsweise schon zu einem frühen Entwicklungszeitpunkt, dass Ausatemventile ein unsicheres Element von Masken darstellen, da die Ausatemluft des Trägers ungefiltert hinausgelangt. Aus diesem Grund sind Masken mit Ventilen jetzt bei Fluggesellschaften, in vielen Schulbezirken und ganzen Regionen, wie z. B. in der kalifornischen Bay Area, verboten. Während andere Unternehmen sich noch bemühen, ihre Maskendesigns an diesem und anderen Standards auszurichten, ist SilverTek mit seinem Wissen um richtiges Maskendesign und Verbrauchervertrauen nach wie vor stets einen Schritt voraus.

"Für unsere NanoFit-Maske wollten wir die beste antimikrobielle Behandlung finden und bewerteten dafür zahlreiche Unternehmen", berichtet Ji-mei Ma, President von SilverTek. Er fügt hinzu: "Wir suchten einen Partner, dem wir vertrauen konnten - umweltfreundlich, am Wohlbefinden des Nutzers orientiert und ein etablierter Anbieter im Bereich antimikrobieller Technologien. "Wir sind sehr froh über die Entscheidung für Polygiene und ViralOff® zum Schutz unserer NanoFit-Masken."

"Wir freuen uns sehr, dass ViralOff den Wert einer bei der FDA eingetragenen Stoffmaske steigert. Neben der hohen antimikrobiellen Leistung müssen diese Masken auch weniger gewaschen werden* und halten daher länger - ein Plus für die Verbraucher und für die Umwelt", so Ulrika Björk, CEO von Polygiene.

*Weitere Informationen zu Waschgewohnheiten und Covid-19 finden Sie im Artikel "Umfrage zu Viren, Waschen und ViralOff®".

ViralOff schützt behandelte Textilien vor bakterieller und viraler Kontamination, schützt aber nicht vor einer Infektion oder Erkrankung.



ÜBER SILVERTEK



SilverTek USA ist ein Privatunternehmen im Gesundheitsbereich mit Sitz in Greenwich, Connecticut. Es wurde 2016 gegründet, um technische Accessoires für die Gesundheits- und Wellnessbranche zu investieren, die sich sowohl durch Eleganz als auch durch Funktionalität auszeichnen. www.silvertekusa.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an: Haymo Strubel, VP Commercial Operations EMEA Polygiene, [email protected] , +49 171-26 83 788

Pressebilder finden Sie hier: https://news.cision.com/se/?n=polygiene-ab

Berichte, Pressemitteilungen und Nachrichten können Sie hier abonnieren http://ir.polygiene.com/en/press/subscribe/

Über Polygiene



Als weltweit führender Anbieter für Technologien für dauerhafte Frische wollen wir ändern, wie Produkte wahrgenommen werden - vom kurz- zum langlebigen Gebrauchsgut. Wir behandeln Bekleidung, Heimtextilien und Stoffe für dauerhafte Frische, damit weniger gewaschen werden muss und Kleider und Produkte länger halten. Über 200 Premiummarken auf der ganzen Welt setzen für ihre Produkte auf die Marke Polygiene. Polygiene ist an der Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden, notiert. Weitere Informationen: polygiene.com.

Diese Information wurde Ihnen von Cision zur Verfügung gestellt http://news.cision.com/de

https://news.cision.com/de/polygiene-ab/r/silvertek-fuhrend-in-den-usa-fur-innovatives-maskendesign-mit-fda-gelisteten--mit-polygiene-viraloff,c3271450

Für folgende Dateien besteht die Möglichkeit eines Download:

https://mb.cision.com/Main/13573/3271450/1361673.pdf Polygiene Silvertek PR DE https://news.cision.com/de/polygiene-ab/i/nano-fb-cover-photo-copy2-kopia,c2869395 Nano FB Cover Photo copy2 kopia

SOURCE Polygiene AB