SimpleCloud Workspace Solution acelerará e executará lançamentos de projetos exigentes no IBM Marketplace

LOS ANGELES e MADRI, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A SimpleCloud, solução global de espaço de trabalho remoto baseada na nuvem, anunciou hoje que está disponível no IBM Cloud Catalog. Além disso, a SimpleCloud havia acabado de ganhar o Best Ecosystem Partner da IBM Cloud Spain, e a disponibilidade da plataforma no IBM Cloud Catalog é outra extensão de sua parceria e relacionamento de longa data com o cliente.

A SimpleCloud é um espaço de trabalho global com foco exclusivo no usuário final como uma plataforma de serviço. Ela permite uma colaboração segura, flexível e contínua para todas as tarefas exigentes como codificação e criação e gerenciamento de conteúdo digital. A SimpleCloud funciona na nuvem pura e em ambientes híbridos, estendendo facilmente a infraestrutura local.

Ela utiliza soluções virtuais com capacidade gráfica personalizável na nuvem, permitindo que os usuários se conectem a desktops virtuais de qualquer lugar por meio de qualquer dispositivo, sem interromper a continuidade do trabalho e garantindo a segurança total das ferramentas e dados.

A SimpleCloud é a resposta perfeita para as necessidades de trabalho remoto e híbrido e para garantir a colaboração com terceiros.

A SimpleCloud pode atender a todos os perfis e tamanhos de empresas e setores, mesmo aqueles com as necessidades mais exigentes como arquitetura, construção, engenharia, manufatura, mídia e entretenimento, ensino superior e pesquisa.

"Estamos muito orgulhosos de colaborar com as incríveis equipes da IBM e IBM Cloud em nível global. Nosso relacionamento é baseado na confiança e no desejo de fornecer aos usuários finais e clientes a tecnologia mais avançada de maneira fácil e simples", disse Olivier Wolff, CEO da SimpleCloud. "Criamos a SimpleCloud diretamente nos servidores IBM Cloud Bare Metal para oferecer o serviço mais seguro e eficiente e temos orgulho de contar com o suporte do ecossistema IBM."

A integração da SimpleCloud ao IBM Cloud Catalog fará da SimpleCloud parte da incrível oferta da IBM e tornará seus serviços facilmente acessíveis aos clientes e parceiros da IBM.

A SimpleCloud permitirá que os clientes do IBM Cloud Catalog viabilizem o trabalho remoto de forma flexível e garantam a colaboração segura entre funcionários e terceiros de qualquer lugar do mundo, conectando-se a estações de trabalho virtuais de alto desempenho a partir de qualquer dispositivo básico. Em apenas 15 a 30 minutos, as empresas podem criar um estúdio virtual e conectar-se a uma máquina virtual personalizada.

Sobre a SimpleCloud:

A SimpleCloud.io é um espaço de trabalho remoto global baseado na nuvem que permite que as equipes colaborem, aprendam ou produzam projetos remotamente. A SimpleCloud aproveita a infraestrutura totalmente segura fornecida exclusivamente pelo IBM Cloud. Com acesso a uma rede global de mais de 60 datacenters no IBM Cloud, a SimpleCloud pode atender aos requisitos de desempenho e implementação e fornecer alto poder computacional, baixa latência e datacenters seguros. A SimpleCloud pode dar suporte às tarefas mais exigentes e se adaptar quase em tempo real às necessidades de seus clientes, aproveitando parceiros globais de tecnologia de ponta como IBM, VMware e NVIDIA, que lideram os mais recentes avanços em tecnologias de comunicação e virtualização.

Para obter mais informações sobre a SimpleCloud:

[email protected] or https://www.simplecloud.io/en/contact.html

Contato: Fernando Viñuales, [email protected]

FONTE SimpleCloud

SOURCE SimpleCloud