Simpleview et CityDNA lancent le défi VivaCITY lors de la conférence internationale de CityDNA à Sofia, en Bulgarie

LIVERPOOL, Angleterre, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la conférence internationale et de l'assemblée générale de CityDNA à Sofia, en Bulgarie, la semaine dernière, CityDNA et Simpleview ont annoncé le lancement du défi VivaCITY.

VivaCITY est un projet visant à transformer et à coacher un OMD en un OMD à l'épreuve du temps et à créer une stratégie de transformation qui soit holistique, concise et tangible. Flavie de Bueil, directrice des opérations de CityDNA, a déclaré : « Le partenariat VivaCITY avec Simpleview est une opportunité incomparable pour une ville membre de recevoir trois ans de financement et de soutien de la part de trois experts mondiaux en matière de développement et de mise en œuvre de destinations. Il s'agit d'un laboratoire vivant pour CityDNA, qui va au-delà de la consultation pour obtenir des résultats. »

« Nous avons notre nouvelle stratégie à long terme de CityDNA, qui est holistique », a indiqué Petra Stušek, présidente de CityDNA, « maintenant, nous devons joindre le geste à la parole. Lorsque le mot ville est prononcé, tout le monde pense à l'Europe, c'est notre spécificité. Nous devons maintenant montrer au monde que nous sommes capables de passer de la stratégie à la mise en œuvre. »

Deux organisations de gestion des destinations sélectionnées à l'issue d'un processus clair auront la possibilité de co-créer leur stratégie de transformation, à la fois holistique, concise et tangible, avec l'aide d'experts mondiaux du développement et de la mise en œuvre des destinations : Le professeur Frank Cuypers, leader international en matière de développement de destinations, Elke Dens, spécialiste de l'aménagement régénératif des lieux, et David Peacock, stratège principal et conseiller pour le Future Tourism Group chez Simpleview.

« VivaCITY s'adresse aux villes qui veulent promouvoir un changement progressif et holistique. Nous recherchons deux villes ouvertes d'esprit, enthousiastes, qui ont le courage d'aller plus loin et la volonté de changer », a expliqué David Peacock. « Cela souligne l'engagement de Simpleview à aider les destinations à exploiter les possibilités enrichissantes et réparatrices du tourisme pour les citoyens comme pour les visiteurs. »

Plus important encore, le gagnant aura l'occasion d'influencer et d'informer les changements positifs non seulement dans sa propre ville, mais aussi dans le secteur du tourisme au sens large, à l'échelle mondiale.

Les villes gagnantes seront annoncées lors de la conférence d'automne de CityDNA qui se tiendra à Valence, en Espagne, du 4 au 7 octobre. Plus d'informations sur www.simpleviewinc.com/vivacity/

À propos de City Destinations Alliance (CityDNA)

CityDNA est un réseau de partage des connaissances pour les villes et les régions urbaines qui travaillent à déployer le potentiel de l'économie touristique. Notre vision est que toutes les villes d'Europe s'épanouissent en tant que grands lieux de vie, de travail, de rencontre et d'exploration. En tant que communauté de professionnels, nous nous promettons d'être toujours curieux et tournés vers l'avenir, de partager notre inspiration et de ne jamais cesser d'apprendre.

Citydestinationsalliance.eu

À propos de Simpleview

Simpleview est un important fournisseur mondial de services de GRC, de SGC, de conception de sites Web, de services de marketing numérique et de données pour les bureaux des congrès, les sites, les offices du tourisme, les organismes de marketing de destination (OMD) et les attractions. L'entreprise emploie du personnel dans le monde entier, au service de clients de toutes tailles, qu'il s'agisse de petites villes, de capitales mondiales, de destinations de réunion de premier plan ou de pays répartis sur plusieurs continents.

Simpleviewinc.com

