Simplivia Healthcare dévoile la dernière innovation de son portefeuille de dispositifs de transfert de médicaments à système fermé lors de la conférence EAHP 2022

Simplivia présente pour la première fois le portefeuille Chemfort™ Closed Administration, qui est conçu pour être utilisé par les infirmières lors de l'administration de médicaments dangereux. Ce portefeuille permet une intégration simple et complète au flux de travail des infirmières. Testé avec de vrais médicaments dangereux, l'ajout du portefeuille Chemfort™ Closed Administration permet une solution complète du flacon à la veine pour assurer la sécurité du professionnel médical tout en maintenant la stérilité tout au long du processus.

« Nous sommes ravis de présenter le portefeuille de dispositifs de transfert de système fermé Chemfort™, qui a reçu le label CE et FDA ONB, » a déclaré le PDG de Simplivia, Oded Grinstein. « En tant que chefs de file du marché, nous nous engageons à offrir à nos clients une vaste gamme de solutions novatrices de systèmes fermés. Le lancement de notre toute nouvelle gamme de produits, Chemfort™, est notre dernier effort pour apporter continuellement la tranquillité d'esprit aux pharmaciens, aux infirmières et aux autres professionnels de la santé et les garder en sécurité lors de la manipulation de médicaments dangereux ».

Pendant la conférence, Simplivia participera à un large éventail de discussions et d'événements scientifiques permettant aux participants d'avoir une expérience directe des nouvelles technologies.

Simplivia organisera un symposium satellite le mercredi 23 mars de 14h45 à 16h15 heure de Paris (Hall K1), avec des intervenants internationaux qui aborderont le thème des « Nouvelles solutions et technologies avancées pour une manipulation sûre des médicaments dangereux en pharmacie ».

Le symposium sera organisé par :

Dr Robert Terkola Président, Société autrichienne de pharmacie oncologique.

Dr. Gabor Batka, Pharmacien en chef de Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Hongrie.

Dr. Paul Sessink , Fondateur et Directeur Général de Exposure Control, Suède.

En outre, Simplivia présentera 3 nouvelles études démontrant différents aspects du dispositif de système fermé Chemfort comme suit :

Prévention de la contamination par les coronavirus à partir de l'environnement à l'aide d'un dispositif de transfert de médicaments à système fermé et à air pur - 4CPS183

Évaluation de l'adaptateur de seringue Chemfort™ monté sur une seringue luer lock par rapport aux normes d'intégrité du conteneur supportant l'échelonnement des doses de médicaments cytotoxiques - 3PC010

Minimiser les déchets en oncologie - Programme de gestion des déchets en oncologie - 3PC035

Le 23 mars de 16h30 à 18h30, Simplivia organise un événement « Meet the Expert » et un happy hour avec des boissons et des amuse-gueules animés par le Dr Robert Terkola au stand 22 de Simplivia.

Le 24 mars de 11h00 à 11h30, le Dr. Paul Sessnik animera une discussion supplémentaire « Meet the Expert » sur le stand de Simplivia # 22.

Pour les activités de Simplivia à l'EAHP 2022, veuillez cliquer ici : https://simplivia.activetrail.biz/meet-us-EAHP

Visitez le site Web de l'EAHP pour en savoir plus sur la conférence.

À propos de Simplivia

Simplivia Healthcare Ltd. se consacre au développement et à la fabrication de solutions médicales de haute qualité pour l'administration de médicaments afin de garantir la sécurité des professionnels de la santé. Les produits Tevadaptor® et Chemfort™ de Simplivia sont approuvés par les principaux organismes de réglementation au monde. Aux États-Unis, les produits Simplivia sont distribués par B. Braun sous la marque OnGuard®. L'usine de fabrication de la société, située à Kiryat Shmona, en Israël, répond aux normes FDA et CE les plus rigoureuses. Rendez-vous sur www.simplivia.com pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394820/Simplivia_Healthcare_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1767746/Simplivia_EAHP.jpg

Contact :

Nivi Apple

[email protected]

+972-4-6908706

SOURCE Simplivia Healthcare Ltd.