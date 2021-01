Simplivia Healthcare Ltd. a annoncé aujourd'hui la première acquisition dans le cadre de sa stratégie de croissance accélérée

La société a acquis 70 % de Novamed, une société de diagnostic qui développe et fabrique toute une série de plateformes de diagnostic et de kits de test innovants afin de répondre aux tendances en constante évolution de ces dernières années relatives aux soins à domicile

KIRYAT SHMONA, Israël, 6 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Simplivia est un développeur et fabricant mondial de premier plan de dispositifs de transfert en système clos (CSTD). Les CSTD sont utilisés pour protéger les pharmaciens, les infirmières et les autres professionnels de la médecine en milieu hospitalier contre l'exposition aux médicaments dangereux, le plus souvent des médicaments contre le cancer. Ils garantissent également la stérilité médicamenteuse pour protéger les patients. Simplivia opère sur un marché en rapide expansion qui devrait atteindre 1 milliard USD d'ici 2024.

Novamed est un développeur et fabricant israélien de plateformes de diagnostic. La société emploie 100 personnes, dont des chercheurs et des ingénieurs, dans son site de fabrication ultramoderne. La société possède une solide gamme de produits traditionnels vendus en Europe et en Israël et a joué un rôle vital dans la fourniture de kits de test contre la COVID-19 pendant la pandémie. Novamed a récemment lancé son nouveau portefeuille de produits brevetés innovants visant à faire progresser les diagnostics à domicile et la médecine fondée sur la valeur.

« Les récentes avancées en oncologie, ainsi que la pandémie de COVID-19, ont accéléré le passage d'un environnement hospitalier surpeuplé et coûteux aux soins à domicile. Cette évolution est davantage renforcée par les nouveaux outils de diagnostic qui jouent un rôle vital dans l'accélération de la transformation des systèmes de santé du monde entier, des traitements à la prévention en passant par les soins de santé basés sur la valeur », a déclaré Oded Grinstein, PDG de Simplivia. « L'ajout de Novamed permet à Simplivia de créer une division Diagnostics qui facilitera la détection précoce de nombreuses maladies. Cela va de l'infection virale et bactérienne à la détection précoce des crises cardiaques. Nous sommes ravis que le Dr Emil Katz, fondateur et PDG de Novamed, continue à diriger le développement des produits innovants de Novamed suite à cette acquisition. »

Dans ses commentaires sur l'acquisition, le Dr Emil Katz, fondateur et PDG de Novamed, a déclaré : « Nous sommes très heureux de joindre nos forces à celles de Simplivia. Cela nous permettra de développer davantage le portefeuille de diagnostics de Novamed et d'étendre notre portée mondiale par le biais des canaux de marketing et de l'expertise avérée de Simplivia dans le domaine des dispositifs médicaux. »

Ori Yehudai, président actif du conseil d'administration de Simplivia, a commenté : « Au cours des deux dernières années depuis l'acquisition auprès de Teva, nous avons mis en place une solide équipe de direction et démontré une croissance rentable impressionnante. Simplivia a l'intention de poursuivre sa croissance interne rapide associée à des acquisitions stratégiques de sociétés MedTech, de développer de nouvelles technologies et d'étendre sa collaboration avec des instituts de recherche, dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée. »

Simplivia Healthcare Ltd. (www.simplivia.com) se consacre au développement et à la fabrication de solutions médicales de haute qualité pour l'administration de médicaments en vue d'assurer la sécurité des professionnels de santé. Les produits Tevadaptor® et Chemfort™ de Simplivia sont approuvés par les plus grands organismes de réglementation au monde. Aux États-Unis, les produits Simplivia sont distribués par B. Braun sous la marque OnGuard®. L'usine de fabrication de la société à Kiryat Shmona, en Israël, répond aux normes les plus rigoureuses, y compris celles de la FDA et de la CE.

