Simply Contact exploite l'IA dans l'assistance à la clientèle pour transformer l'expérience client

VARSOVIE, Pologne, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Les progrès du service client basé sur l'IA sont en train de transformer la manière dont les entreprises fournissent une assistance, en créant des expériences client plus fluides et plus personnalisées. Simply Contact, un leader primé de l'externalisation, utilise des outils alimentés par l'IA pour optimiser l'efficacité, simplifier les processus et faire passer la satisfaction des clients à un niveau supérieur.

Simply Contact transforme le support client avec diverses solutions pilotées par l'IA, ainsi qu'avec des chatbots, des bots vocaux, des traducteurs IA et des formations basées sur la simulation, s'attaquant à des défis critiques tout en améliorant l'efficacité et l'évolutivité à l'échelle mondiale.

Les chatbots ont été perfectionnés pour traiter bien davantage que les demandes de renseignements courantes. Les chatbots de Simply Contact sont améliorés grâce à des scripts de conversation multilingues et ludiques, et ils offrent une disponibilité 24h/24 et 7j/7, des coûts opérationnels réduits ainsi que des temps de réponse plus rapides. Ces bots fournissent également des informations approfondies permettant d'affiner les stratégies de service à la clientèle.

Les bots vocaux offrent un niveau d'efficacité bien différent. Grâce à la reconnaissance avancée basée sur les commandes vocales, à la détection de l'intention du client et aux capacités multilingues, ils soulagent les agents humains en répondant à un large éventail de besoins des clients. Ces bots assurent un service continu, en particulier pour les locuteurs de langues moins courantes, tout en conservant une grande précision.

Les centres d'assistance de Simply Contact sont renforcés par des traducteurs IA, qui éliminent les barrières linguistiques en fournissant des traductions précises des langues d'Europe occidentale. Cet outil permet de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer la communication à l'échelle mondiale, garantissant aux clients une assistance sans failles, quels que soient le lieu et la langue.

Pour accélérer l'intégration et la formation des agents, l'entreprise utilise des programmes de formation basés sur la simulation. Ces méthodes de formation permettent de développer les compétences linguistiques et relationnelles, d'améliorer les temps de réponse et d'offrir des parcours d'apprentissage flexibles aux nouveaux agents, afin qu'ils puissent répondre aux attentes des clients et même les dépasser.

Un exemple récent de succès a consisté à intégrer un bot vocal à un traducteur IA pour traiter les demandes multilingues. Les questions standard étaient résolues immédiatement, tandis que les questions complexes étaient renvoyées à des agents humains. Cette solution a permis de garantir un traitement de 100 % des demandes dans un délai de 30 secondes, et donc de ne plus avoir de demandes non traitées et d'améliorer la satisfaction des clients.

Simply Contact s'engage à adapter l'IA au service à la clientèle pour répondre aux besoins uniques de chaque client. Son objectif reste de donner aux entreprises les moyens d'agir grâce à des solutions de service à la clientèle personnalisées et tournées vers l'avenir.

À propos de Simply Contact

Fondée en 2013, Simply Contact se spécialise dans l'externalisation du service à la clientèle, offrant un soutien multilingue et multicanal à des entreprises du monde entier. L'entreprise, qui possède des bureaux au Royaume-Uni, en Pologne et en Ukraine, étend actuellement sa présence à la Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie et la Turquie.

Reconnue par les plus grandes marques mondiales, Simply Contact s'appuie sur plus de 11 ans d'expertise et sur plus de 700 agents qualifiés pour traiter plus de 10 millions de demandes de clients par an.