Simply Put se asocia con Auli'i Cravalho, la Moana de Disney, para concienciar al público sobre el número de niños que no han sido contados en el censo de 2020

NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- A partir del 17 de septiembre de 2020 y hasta la conclusión del censo, simply put, una organización sin fines de lucro que crea contenidos para comunidades marginadas, junto con educadores de la primera infancia, cuidadores y bibliotecarios en todo EE.UU., celebrará fiestas de pijamas virtuales en las que las familias llenarán el censo y verán la película animada WE COUNT! A 2020 Census Counting Book for Young Children (and the Grownups who Love Them) (¡NOSOTROS CONTAMOS! Un libro sobre el conteo del censo de 2020 para niños pequeños (y los adultos que los aman), protagonizado por la actriz Auli'i Cravalho, intérprete del personaje Moana de Disney. Estas fiestas apoyan la participación de las familias en el censo, habiendo dos millones de niños que aún no han sido contados en el censo de 2020.