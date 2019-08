Simpósio de dermatologia recebe Dra. Renata Sitonio para palestra sobre microagulhamento (IPCA)

SÃO PAULO, 20 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- De 22 e 23 de agosto acontece o 5° Simpósio de Cosmiatria e Tecnologias da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da regional São Paulo, que contará com palestras de experts de todo o Brasil em temas variados dentro da cosmiatria (área da dermatologia que trata da estética) e também de tecnologias (lasers, ultrassom, criolipólise, radiofrequência, microagulhamento, etc).

Dra. Renata Sitonio, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD - e regional de São Paulo e da Academia Americana de Dermatologia, comandará a palestra Microagulhamento: Otimizando Resultados para Melasma no dia 23 e trará as últimas novidades dos estudos sobre a Indução Percutânea do Colágeno com Agulhas, conhecida pela sigla IPCA, eficaz no tratamento de rugas, estrias, melasmas, cicatrizes cirúrgicas e de acnes. A dermatologista é coautora do livro IPCA sobre técnicas cirúrgicas com agulhas, tratamento que também pode ajudar na qualidade da pele, na melhora da flacidez das pálpebras e olheiras.

Realizado em São Paulo, o 5º Simpósio de Cosmiatria & Tecnologias e IV Jornada Multisserviçosé voltado para a comunidade médica e traz palestras e workshops para a prática das tendências aplicadas hoje no mundo.

5º Simpósio de Cosmiatria & Tecnologias e IV Jornada Multisserviços

Av. Profa. Ida Kolb, 513 \Jardim das Laranjeiras

São Paulo - SP

22/08/2019 - 24/08/2019

08:00 - 18:00

Sobre Renata Sitonio

Médica dermatologista chefe da Clínica Sitonio, em São Paulo. Coautora do livro IPCA sobre técnicas cirúrgicas com agulhas. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD - e regional de São Paulo. Membro da Academia Americana de Dermatologia. Médica Assistente voluntária da Residência de Dermatologia do Hospital do Servidor Público Municipal. Graduada pela Universidade Federal da Paraíba, Título de Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, Especialista em Dermatologia no Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira.

