Simpress é eleita líder em market share pelo 3º ano consecutivo

O bom resultado na pesquisa da IDC soma-se aos investimentos que provam que a companhia quer se destacar ainda mais. As transformações digitais pelas quais as empresas estão passando vão dar um impulso ainda maior à Simpress, que investe em estratégias digitais para atrair novos clientes. Essa inovação se soma à missão da Simpress de facilitar a vida dos clientes com diferenciais estratégicos e operacionais, que a diferenciam do mercado.

Além de dominar o mercado MPS, a empresa prevê para este ano investimentos significativos para impulsionar ainda mais seu crescimento. A expectativa é encerrar 2018 com um crescimento de 11% em relação à 2017 e expedir mais de 178 mil unidades de máquinas, o que representa um aumento de 10% comparado ao ano anterior. Isso tudo por conta de um investimento de 90 milhões que a empresa fará em inovações, tecnologia e infraestrutura para atender a expansão do parque instalado e de sua carteira de clientes.

"Estamos investindo fortemente para continuarmos oferecendo os melhores serviços e soluções aos nossos clientes e, assim, mantermos a nossa liderança no mercado", afirma Vittorio Danesi, presidente da Simpress.

Sobre a Simpress

Com mais de 17 anos de atuação neste mercado, a Simpress é considerada líder em outsourcing de impressão e gestão de documentos e conta com mais de 120 mil equipamentos instalados por todo o país, nove filiais presentes nas principais capitais brasileiras e mais de 1600 funcionários. Sua história de sucesso foi conquistada com base nos valores éticos e no respeito que permeiam o relacionamento da empresa com os seus funcionários, clientes e sociedade.

