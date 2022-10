Simpson Technologies se une ao Norican Group

Aquisição da especialista em preparação de areia complementa oferta global

TAASTRUP, Dinamarca, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Norican Group, que abriga a DISA, a ItalPresseGauss, a StrikoWestofen e a Wheelabrator, adquiriu a Simpson Technologies dos EUA, especialista em equipamentos para mistura, resfriamento, manuseio, recuperação e análise de areia.

A empresa familiar de 110 anos está sediada em Aurora, Illinois, com subsidiárias na Alemanha e na Índia. Ela tem uma atuação importante nos setores de fundição e processos de produtos químicos.

A união com a Norican, sediada na Dinamarca, ampliará o alcance global da Simpson, oferecerá uma loja única para clientes de fundição conjunta e dará aos clientes do setor de processos químicos acesso às principais tecnologias digitais da Norican.

Para a Norican, a aquisição é uma extensão natural de sua oferta completa de fundição, fortalecendo seus recursos em preparação, recuperação e testes laboratoriais de areia.

A marca Simpson se posicionará ao lado das outras quatro marcas de tecnologia da Norican – DISA, ItalPresseGauss, StrikoWestofen e Wheelabrator, que atuam em moldagem, moldagem por injeção, fusão/dosagem de metais leves e jateamento de granalha – bem como da marca digital Monitizer.

A aquisição foi concluída no início de outubro por uma quantia não divulgada. A equipe atual da Simpson será mantida. Bruce W. Dienst, da Simpson, assumirá a liderança de todas as atividades da Norican na região da América do Norte e também continuará como presidente e CEO da Simpson Technologies.

Anders Wilhjelm, CEO do Norican Group, comentou: "Tenho o prazer de dar as boas-vindas à Simpson Technologies à família Norican. É uma ótima combinação para ambos os lados. Ficamos particularmente impressionados com os extraordinários equipamentos de recuperação de areia e mistura contínua de areia com eficiência energética da Simpson, que complementam perfeitamente nosso conjunto de tecnologias sustentáveis de fundição. É o reflexo de um ethos que valoriza os recursos e se empenha para reduzir o impacto de nossas indústrias sobre o planeta."

Bruce W. Dienst, presidente e CEO da Simpson Technologies, acrescentou: "Estamos muito entusiasmados e honrados em nos unir à família Norican, cujos valores, visão estratégica e tecnologias são totalmente alinhados e complementares aos nossos. Na verdade, já trabalhamos com muitos de nossos novos colegas e os respeitamos há décadas. Na América do Norte, integraremos ainda mais a Simpson com nossas marcas irmãs, a DISA, a Wheelabrator e a Monitizer, para oferecer uma solução completa que produza moldes da mais alta qualidade. Com a Norican, a Simpson estenderá nossas tecnologias inovadoras a uma base global de clientes, com suporte local e assistência técnica inigualáveis."

Os processos da Simpson Technologies serão integrados aos sistemas da Norican nos próximos meses. As duas empresas continuarão a superar as expectativas dos clientes durante esse período de transição ininterrupto e depois dele.

Para mais informações sobre a Simpson e a Norican, acesse www.simpsongroup.com e www.noricangroup.com.

FONTE Norican Group

