SimSpace étend son partenariat avec Cymulate pour renforcer les capacités de ses clients en matière de cybersécurité

Afin de contribuer à la formation et à la défense contre les menaces de cybersécurité qui évoluent rapidement, SimSpace a élargi son écosystème de manière à ce que les clients de Cymulate puissent tester plus efficacement les outils du monde réel dans leur plateforme Cyber Force.

BOSTON, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- SimSpace , leader du secteur des champs de tir numériques de qualité militaire, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son écosystème. La plateforme Cyber Force de SimSpace aidera désormais les clients de Cymulate à évaluer et à valider leur pile de sécurité avec les champs de tir numériques de SimSpace.

Selon Cybersecurity Ventures, la cybercriminalité devrait entraîner un coût total de 8 billions de dollars en 2023 et de 10,5 billions de dollars en 2025. La lutte contre les tactiques, techniques et procédures des États-nations qui ciblent désormais les entreprises sera au cœur des préoccupations de tous les membres des conseils d'administration et des responsables de la sécurité informatique cette année. L'adoption de solutions d'amélioration continue de la sécurité sera la clé de la résilience en matière de cybersécurité, un thème majeur dans les prévisions de Gartner relatives à la cybersécurité en 2023 . La façon dont les organisations gèrent leurs cyberrisques déterminera leur posture de sécurité et leur stratégie d'optimisation financière au cours de l'année à venir.

La plateforme Cyber Force de SimSpace permet aux entreprises cotées en bourse et aux organisations dotées d'infrastructures nationales stratégiques dans le monde entier de tester leurs réseaux dans les environnements de simulation les plus fidèles disponibles sur le marché. Le champ de tir numérique de SimSpace améliorera la capacité des clients de Cymulate à effectuer des évaluations d'équipe, des manœuvres en conditions réelles et de s'exposer aux vulnérabilités comme aucun autre concurrent ne le permet.

Carolyn Crandall, Chief Security Advocate chez Cymulate, estime que ce partenariat renforcera les capacités de test et de formation des grandes entreprises : « Notre priorité est de renforcer la cyberrésilience et l'évaluation de l'exposition de nos clients communs, et le champ de tir numérique de SimSpace sera un élément essentiel pour y parvenir. Les entreprises du monde entier font confiance à la plateforme de simulation des violations et des attaques de Cymulate pour valider leurs processus stratégiques. Grâce à l'émulation haute-fidélité de SimSpace, les clients de Cymulate peuvent encore plus tirer profit des capacités intégrées de manœuvres en conditions réelles et de test dans le monde réel. »

William « Hutch » Hutchison, cofondateur et PDG de SimSpace Inc, voit dans ce partenariat une opportunité de croissance : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Cymulate afin d'offrir à nos partenaires mutuels une formation de classe mondiale en matière de cyberpréparation. »

« Alors que nos clients continuent à faire face à des défis de cybersécurité sans précédent, ce partenariat leur permettra de développer et d'améliorer continuellement leurs capacités défensives. La plateforme Cyber Force de SimSpace est née d'un besoin de détection des menaces au plus haut niveau, qui s'est transformé en une nécessité commerciale en 2023. Tandis que les acteurs malveillants intensifient la complexité et la fréquence des attaques, le champ de tir numérique de SimSpace fournit une protection de niveau gouvernemental pour des plateformes telles que Cymulate afin d'atteindre un niveau de cyberpréparation inégalé. »

À propos de Cymulate

La plateforme Cymulate fournit une évaluation de l'exposition aux menaces, un outil de simulation des violations et des attaques (BAS) et un outil de test automatisé continu (CART) permettant d'obtenir une visibilité en temps réel sur les vulnérabilités, de comprendre l'efficacité des contrôles de sécurité et d'effectuer des tests automatisés. La plateforme Cymulate évalue, optimise et rationalise en permanence l'état des contrôles de sécurité, tout en créant des bases de référence pour prouver l'efficacité de la sécurité sur l'ensemble de la kill chain et pour une amélioration continue.

À propos de SimSpace

SimSpace est le leader mondial en matière de champs de tir numérique de niveau militaire, fondé par des experts de l'U.S. Cyber Command et du Lincoln Laboratory du MIT pour répondre à une nouvelle ère de cybermenaces sans précédent. La plateforme Cyber Force de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations d'infrastructures nationales critiques les plus sophistiqués de trouver des réponses basées sur l'intelligence aux questions les plus délicates en matière de sécurité, de gouvernance, de formation et de cyberpréparation. SimSpace propose des simulations de cybersécurité haute-fidélité, des formations et des manœuvres en conditions réelles sécurisées qui n'étaient auparavant accessibles qu'au U.S. Cyber Command et aux agences de renseignement les plus avancées du monde. Désormais, les entreprises des marchés de la finance, de la vente au détail, des assurances et d'autres marchés commerciaux du classement Fortune 2000 peuvent accéder à des capacités de sécurité du niveau d'un État-nation pour protéger leurs actifs stratégiques, avec une réduction moyenne de 30 % des coûts opérationnels de la cybersécurité et une réduction de 40 % des violations de sécurité.

Pour plus d'informations : www.simspace.com .

