SIMUL-qPCR de Applied Food Diagnostic's recibe aprobación AOAC PTM

NUREMBERG, Pennsylvania, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Applied Food Diagnostics, Inc., una empresa de soluciones para la ciencia de los alimentos, se complace en anunciar las tres aprobaciones de AOAC® Performance Tested MethodsSM para su conjunto de ensayos SIMUL-qPCR (Simultáneo, Multiplex de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real). Los kits de prueba SIMUL-qPCR incluyen múltiples objetivos (multiplex) con un control de amplificación interno. Todos los kits de prueba SIMUL-qPCR utilizan los mismos parámetros operativos lo que le permite realizar detecciones simultáneas. Los tres ensayos SIMUL-qPCR que recibieron certificación incluyen; un kit de prueba para Salmonella, un kit de prueba para Listeria spp y Listeria monocytogenes y un conjunto de kits de prueba para Escherichia coli productora de toxina Shiga "Top 7" (STEC), incluido O157:H7, con genes stx y eae-.

Las aprobaciones AOAC-RI PTM incluyen evaluaciones de inclusividad/exclusividad, consistencia en producto, estabilidad y robustez en varias matrices. Estas aprobaciones certifican que los kits de ensayo SIMUL-qPCR funcionan de manera equivalente o mejor que los métodos de referencia estándar (U.S. Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual (BAM), U. S. Department of Agriculture-Food Safety and Inspection Service Microbiology Laboratory Guidebook (MLG)) para la detección de objetivos específicos dentro de una variedad de matrices alimentarias y muestras ambientales de superficies.

El ensayo SIMUL-qPCR Salmonella recibió la aprobación PTM No. 042001. El estudio de validación demostró que el rendimiento del ensayo es comparable al método MLG, para cortes de carne de res cruda, carne de res cruda molida, carne molida de aves de corral, productos de aves de corral cocinados listos para comer, salchichas, huevo líquido y enjuagues de canales de aves de corral, y comparable al método BAM en alimentos secos para mascotas, mantequilla de maní y esponjas/hisopos de superficie ambiental.

El ensayo SIMUL-qPCR Top 7 STEC para la detección de E. coli 0157:H7, 026, 045, 0103, 0111, 0121, 0145, toxina Shiga y "intimin genes" recibió la aprobación No. 022001. El estudio de validación demostró que el rendimiento es comparable al método MLG para carne de res cruda molida, cortes de carne de res cruda y hojas de muestreo de canales de res. Para carne de res, se validó un único protocolo de enriquecimiento para la detección simultánea de STEC y Salmonella.

El ensayo SIMUL-qPCR Listeria especies y monocytogenes recibió la aprobación No. 062001. El estudio de validación demostró que el desempeño del ensayo SIMUL-qPCR Listeria especies y monocytogenes es comparable al método MLG, para salchichas, pavo en rodajas listo para comer, huevos cocidos y comparable al método BAM para ensalada de pollo, helado, leche pasteurizada, camarones congelados y en hisopados/esponjas de muestras ambientales en acero inoxidable, plástico, caucho, baldosas de cerámica y concreto armado.

"Los laboratorios de alimentos enfrentan desafíos operativos al administrar múltiples protocolos y plataformas de detección de patógenos", manifiesta Laura Cowin, Directora de Servicios Técnicos. "Proporcionar una plataforma simultánea y múltiplex SIMUL-qPCR donde varios patógenos se pueden detectar simultáneamente en la misma plataforma es un avance importante para aquellos que buscan eficiencia operativa. Estamos orgullosos de ofrecer los kits de prueba SIMUL-qPCR, ya que sabemos que hay fabricantes de alimentos que quieren ahorrar tiempo mediante la consolidación de los tiempos de ejecución. En general, la gestión de las muestras se mejora con un único enriquecimiento para las STEC y Salmonella en matrices de carne de res, así como la detección múltiple/simultánea y distintiva de Listeria especies y Listeria monocytogenes en una misma prueba".

Acerca de Applied Food Diagnostics, Inc.

Applied Food Diagnostics desarrolla y fabrica productos de muestreo y pruebas de diagnóstico específicamente para los sectores centrados en alimentos. Applied Food Diagnostics ofrece un portafolio completo de kits de prueba innovadores y de detección rápida, productos microbiológicos, suministros de laboratorio y recolección de muestras para aplicaciones de ciencia alimentaria. Su portafolio incluye varios kits de detección de patógenos aprobados por AOAC PTM. Puede encontrar información adicional en www.appliedfooddiagnostics.com

Acerca de AOAC INTERNACIONAL

El instituto de investigación de la AOAC (AOAC RI) es una división de AOAC INTERNACIONAL que promueve y realiza actividades para ayudar con el desarrollo, la mejora y validación de métodos de prueba patentados. La "Association of Official Analytical Collaboration" (AOAC) International, tiene su sede en Rockville, Maryland (Estados Unidos), y es un administrador independiente, externo y no gubernamental del programa AOAC Performance Tested MethodsSM. AOAC RI ayuda a los productores de pruebas de diagnóstico al establecer y mantener criterios de validación de métodos y criterios de desempeño.

Esta información se presenta en español únicamente con propósitos de traducción.

