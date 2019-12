Simulador lançado no Salão Duas Rodas 2019 impacta positivamente mais de três mil pessoas

Mais de três mil pessoas passaram pela Arena Mobilidade da marca e cerca de duas mil puderam fazer o teste, que durava três minutos em média. A tecnologia do ProS.moto permite que ele seja customizado para reproduzir, com alto grau de realismo, características de qualquer motocicleta, da aparência física à dinâmica veicular.

A tecnologia une plataforma digital de educação, conteúdo educacional e o equipamento de alta imersão, com o qual é possível realizar a aplicação de treinamentos e capacitações para motociclistas. O simulador é altamente adaptável e com aplicações que podem contribuir, inclusive, com a formação de novos condutores na categoria A.

"A nossa participação no Salão Duas Rodas foi de extrema importância, pois mostramos que é possível capacitar condutores de forma segura e extremamente próxima da realidade das ruas", argumenta Claudia de Moraes, CEO da Younder. "A tecnologia pode ser empregada no treinamento e conscientização de condutores, inclusive com empresas de aplicativos de entrega. No caso das montadoras, além de projetos especiais de capacitação, é possível disponibilizar os simuladores para experiências imersivas de clientes em concessionárias e eventos", acrescenta.

O ProS.moto utiliza uma combinação de hardware e software sem equivalente no mercado brasileiro, que proporciona um grande de nível de realismo, que pode ser sentido por todos que testaram os modelos instalados no Salão Duas Rodas. O sistema pode ser modificado para reproduzir a dinâmica veicular de qualquer motocicleta e até mesmo scooters (motonetas). "O equipamento é o único capaz de proporcionar um teste muito próximo do realizado nas ruas. As pessoas que testaram durante a feira ficaram impressionadas com o nível de realismo e precisão. O ProS.moto reproduz a interação entre corpo e máquina, proporcionando a sensação de aceleração, velocidade e frenagem muito próxima da real", destaca Sheila Borges, diretora de produtos da ProSimulador.

O software reproduz cenários urbanos, rodovias, serras e pistas de centros de treinamento, nas mais diversas condições climáticas (sol, chuva, neblina, geada e neve) e de trânsito. Também é possível simular avarias, como falhas nos freios, falta de combustível, superaquecimento e problemas nos pneus. Seja na formação de novos condutores ou na qualificação de habilitados, o equipamento ajuda a prevenir acidentes, já que consegue simular, de forma segura e controlada, situações que não podem ser vivenciadas em aulas práticas.

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET), durante o X Congresso Brasileiro de Acidentes e Medicina de Tráfego, em 2013, revelou que 84% dos profissionais de medicina de tráfego acreditam que os simuladores devem ser utilizados não apenas na obtenção da primeira habilitação, mas também na renovação da CNH. Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Índia, França. Japão, Canadá, Estados Unidos, Holanda estão entre os países onde o uso de simuladores é incentivado.

SOBRE A YOUNDER

A Younder (www.younder.com.br) é uma empresa desenvolvedora de soluções educacionais empresariais. Por meio da tecnologia, a empresa oferece serviços voltados ao treinamento e capacitação completos, como a Younder Lab, plataforma digital com catálogo de cursos online, presenciais ou híbridos; Younder Hub, que cria conteúdos customizados, desenvolvidos por uma equipe especializada; Younder Exp, que promove a prática imersiva com simuladores que utilizam a realidade virtual para o aperfeiçoamento técnico e operacional das equipes; e Academia de Trânsito, catálogo de cursos teóricos e práticos para treinamento de condutores.

SOBRE A PROSIMULADOR

A ProSimulador (www.prosimulador.com.br) atua no desenvolvimento e na fabricação de simuladores de realidade virtual de alta imersão e eficácia pedagógica, oferecendo o que há de mais moderno em capacitação e treinamento para atividades específicas. Líder de mercado, a empresa oferece equipamentos para variados tipos de capacitação, como motocicletas, veículos leves e pesados, e máquinas de elevação de carga.

