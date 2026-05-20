Sin semáforos, solo paraíso: por qué el NYT nombró a Camiguin un destino para visitar en 2026

MANILA, Filipinas, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Filipinas vuelve a captar la atención mundial, ya que la isla de Camiguin, el único destino filipino incluido en la lista de "52 lugares para visitar en 2026" del New York Times, cautiva a los viajeros que buscan serenidad, aventura y experiencias locales auténticas. Elogiada por su encanto de "cero semáforos", la isla promete una combinación excepcional de belleza natural virgen y de fácil acceso.

In Camiguin’s Mantigue Island, visitors can relax and be one with nature on its serene white sand beach surrounded by crystal clear waters. Mantigue Island, Camiguin, Philippines | Courtesy of Department of Tourism

A punto de finalizarse el importante proyecto de ampliación de su carretera costera de 64 km, los viajeros pueden desplazarse con facilidad entre los picos volcánicos, los bancos de arena vírgenes y las cascadas escondidas de la isla. Los vuelos directos desde Cebú a Camiguín duran aproximadamente una hora, mientras que los ferris con conexión desde Cagayán de Oro ofrecen una ruta panorámica alternativa de unas dos horas. Estas opciones de transporte hacen de la isla una opción cómoda para escapadas de ocio de corta duración, de entre 4 y 7 días.

Un paraíso definido por la naturaleza y la aventura

Los paisajes de Camiguin ofrecen una extraordinaria combinación de aventura y relajación, donde cada rincón revela una nueva faceta de la belleza natural de la isla. Los viajeros pueden recorrer los exuberantes senderos del Monte Hibok-Hibok, un volcán activo que recompensa a los excursionistas con impresionantes vistas panorámicas.

Cerca de la costa, el Cementerio Sumergido, accesible en un corto paseo en barco, ofrece un lugar sereno para contemplar la puesta de sol, creando un atardecer de postal. Para quienes buscan playas vírgenes, el banco de arena de White Island se extiende tentadoramente, con sus arenas blancas y finas ideales para nadar, tomar el sol o practicar snorkel. Tierra adentro, las cascadas de Katibawasan y Tuasan, enclavadas en un denso bosque, ofrecen una inmersión en la paz y oportunidades inmejorables para la ecofotografía.

Más allá de sus maravillas naturales, Camiguin rebosa cultura y vida comunitaria. Sus habitantes mantienen estrechos lazos con la tierra y el mar, cultivando cocoteros a pequeña escala y dedicándose a la pesca, y dando la bienvenida a los visitantes para que experimenten el ritmo de la vida isleña. Así, el vibrante Festival San Juan sa Hibok-Hibok celebra aún más esta herencia, reuniendo tradiciones culinarias, música y espectáculos culturales en un colorido evento anual que captura la esencia de Camiguin.

Aquí, naturaleza y cultura coexisten en armonía, invitando a los viajeros a explorar, relajarse y conectar profundamente con el auténtico encanto de la isla.

Lo más destacado de la gastronomía y la cultura

Aunque pequeña, Camiguin ofrece experiencias gastronómicas memorables que reflejan la rica herencia cultural y agrícola de la isla. El marisco local, el atún y los langostinos recién pescados, son protagonistas en la gastronomía, mientras que las verduras de temporada y las hierbas autóctonas, como el tanglad (hierba limón), se incorporan con esmero a platos tradicionales como el surol, un plato de pollo típico de la isla.

Los visitantes también pueden degustar el pastel de Camiguin, un panecillo dulce y esponjoso relleno de crema pastelera, así como frutas de temporada como los lanzones, que se celebran anualmente durante el Lanzones Festival, una vibrante celebración de la cosecha de la isla que incluye desfiles callejeros, coloridos trajes y delicias locales.

Las experiencias comunitarias enriquecen aún más una visita a Camiguin, permitiendo a los viajeros unirse a los artesanos locales en actividades de tejido, cerámica o agricultura. Estos encuentros inmersivos ofrecen una comprensión más profunda de la vida en la isla, fomentan conexiones significativas con los residentes y contribuyen a prácticas de turismo sostenible que preservan el patrimonio y los recursos naturales de Camiguin.

El atractivo de Camiguin reside no solo en sus maravillas naturales y su rico patrimonio, sino también en su facilidad de acceso, lo que la convierte en un destino ideal tanto para turistas internacionales como nacionales. La combinación de aventura, bienestar y participación comunitaria garantiza una experiencia de viaje integral, especialmente para quienes buscan viajes centrados en la naturaleza y experiencias transformadoras.

Para obtener más información sobre la isla de Camiguin y las experiencias de viaje en Filipinas, visite el sitio web oficial del Departamento de Turismo de Filipinas tourism.gov.ph.

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