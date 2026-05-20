SINBON Electronics marque sa présence européenne à Power2Drive et Eurobike 2026, en présentant l'éventail complet des solutions de mobilité durable

MUNICH et FRANCFORT, Allemagne, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les villes du monde entier accélèrent leur transition vers une mobilité à faible émission de carbone - de la recharge flexible pour les véhicules de micro-mobilité à la recharge rapide pour les voitures électriques - une infrastructure énergétique écologique solide devient l'élément essentiel du transport durable. En juin prochain, SINBON Electronics fera deux apparitions consécutives à deux salons professionnels européens majeurs : Power2Drive Europe 2026 à Munich (23-25 juin) et Eurobike 2026 à Francfort (24-27 juin). Ensemble, les deux salons représentent l'engagement de SINBON en faveur de la mobilité durable - de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques aux écosystèmes énergétiques urbains intégrés.

SINBON's comprehensive European-standard EV charging product portfolio for the European market SINBON and partners presenting integrated urban energy solutions “battery swapping and hydrogen refueling” at Eurobike 2026

Power2Drive Europe 2026 | Munich, 23-25 juin

SINBON Electronics fera ses débuts sur le marché européen avec sa gamme de produits de recharge pour véhicules électriques à l'occasion de Power2Drive Europe 2026, qui aura lieu à Messe München (Hall C6, Stand 157). Sous le thème « Empowering Electrified Mobility », SINBON présentera un portefeuille complet de produits de charge aux normes européennes développés spécifiquement pour le marché européen, y compris des câbles de charge CA de type 2, des câbles de charge CCS2 DC, des câbles de charge CCS2 refroidis par liquide et des prises de charge CCS2.

Le produit vedette du stand sera le câble de charge CCS2 DC, plus léger et plus performant, qui améliore considérablement le confort d'utilisation et l'ergonomie tout en maintenant une puissance de sortie élevée et en respectant les normes de sécurité européennes.

Power2Drive Europe est le premier salon du continent consacré à l'infrastructure de recharge et à la mobilité électrifiée et un élément clé de la plateforme énergétique « The smarter E Europe ». Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Europe vont atteindre 4,16 millions d'unités en 2025, soit une augmentation de 32 % en glissement annuel, ce qui portera le taux de pénétration des véhicules électriques à 27 %. Cette accélération illustre le changement structurel vers la mobilité électrifiée et valide l'engagement stratégique de SINBON sur le marché européen.

Eurobike 2026 | Francfort, du 24 au 27 juin

Immédiatement après, SINBON Electronics sera présent à Eurobike 2026, qui se tiendra à Messe Frankfurt (Hall 8, Stand G21), aux côtés de deux partenaires de l'écosystème : Swobbee, une plateforme européenne d'infrastructure d'échange de batteries et Nexcellent Energy (威杰能源), une entreprise taïwanaise spécialisée dans la technologie de l'hydrogène. Ensemble, les trois partenaires présenteront une solution énergétique urbaine intégrée comprenant l'échange de batteries et le ravitaillement en hydrogène - une réalisation concrète de la vision de la marque SINBON : de la connexion à l'impact.

Swobbee est depuis longtemps un acteur clé de l'infrastructure urbaine européenne d'échange de batteries et propose des services d'échange rapides et pratiques pour les véhicules de micro-mobilité. Nexcellent Energy se spécialise dans la recherche et le développement et l'application de la technologie de l'hydrogène et offre des capacités de ravitaillement en hydrogène dans les scénarios de mobilité urbaine. Ensemble, les deux partenaires permettent à ce salon de présenter simultanément les filières énergétiques basées sur les piles au lithium et sur l'hydrogène, offrant ainsi une image plus complète de ce que peuvent être les solutions énergétiques vertes en milieu urbain.

Construire un avenir plus vert - Ensemble

Qu'il s'agisse du portefeuille d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques de SINBON ou de l'écosystème multi-énergie construit avec des partenaires, les deux partagent la même conviction : collaborer avec des partenaires qui partagent une vision commune du développement durable afin de mettre au point des solutions énergétiques vertes qui peuvent véritablement s'imposer dans des environnements urbains diversifiés. La présence européenne de SINBON aux salons de juin n'est pas seulement une exposition de produits et de technologies, c'est un engagement, pris avec des partenaires, à trouver de meilleures solutions pour la planète.

Nous vous attendons :

Power2Drive Europe 2026

Messe München | Hall C6, Stand 157 | 23-25 juin 2026 | Munich, Allemagne

Eurobike 2026

Messe Frankfurt | Hall 8, Stand G21 | 24-27 juin 2026 | Francfort, Allemagne

À propos de SINBON Electronics

SINBON Electronics est un fournisseur mondial de solutions durables dont le siège se trouve à New Taipei City, à Taïwan. Fondée en 1989, SINBON travaille en partenariat avec des clients des secteurs médical, industriel, automobile et de l'énergie propre afin de fournir des solutions électroniques et de connectivité personnalisées qui répondent aux défis du monde réel. Guidée par l'esprit de la marque « From Connection to Impact », SINBON travaille aux côtés de ses clients et de ses partenaires de l'écosystème pour élaborer des solutions qui créent une valeur durable pour les entreprises et pour la planète.

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