SINBON Electronics s'associe à Rafael Micro pour organiser un webinaire sur la norme Matter et la façon dont elle s'intègre aux appareils IoT

TAIPEI, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, nous disposons d'une variété d'excellentes technologies de connectivité. Par exemple, le Wi-Fi répond aux exigences de haut débit, et le Bluetooth Low Energy résout le problème de la connectivité mobile. Mais quand un client achète des appareils IoT de plusieurs marques et tente de les connecter, il découvre qu'il est presque impossible d'utiliser une seule technologie pour connecter tous les appareils. La norme Matter tente de résoudre ce problème. Elle vise à normaliser l'environnement domestique afin de simplifier la connexion et la communication avec chaque appareil IoT.

SINBON participe à la recherche et au développement des technologies de modules RF et sans fil depuis 2012. Nous sommes fiers de collaborer avec notre partenaire, Rafael Micro, pour aider nos clients à choisir du matériel et à développer des applications, y compris la mise en œuvre de la norme Matter pour la maison intelligente de nouvelle génération. En utilisant le SoC de la série RT58x de Rafael Micro et les solutions de SINBON, nous avons pu réaliser le scénario de la maison intelligente. En plus de prendre en charge les applications de maison intelligente, le SoC polyvalent offre également un support bi-bande et multi-protocole à la fois pour la technologie 2,4 GHz et Sub-GHz, ce qui rend les applications IoT encore plus accessibles.

SINBON a le plaisir d'annoncer la tenue prochaine d'un webinaire gratuit sur les dernières avancées de la norme Matter pour les solutions IoT. Le webinaire, intitulé « Matter | Next-gen IoT Device Solutions », aura lieu le 29 mars à 10 h à Londres (GMT +1).

Les participants auront l'occasion d'en apprendre davantage sur Matter et son fonctionnement. Nous inclurons également des études de cas et des exemples réels de la façon dont la norme Matter pourrait être appliquée dans les maisons et autres installations à travers le monde.

« Nous sommes ravis d'organiser ce webinaire avec Rafael Micro et de partager notre expertise sur les dernières technologies IoT pour les solutions de maisons intelligentes », a déclaré Steven, le responsable du développement commercial de SINBON Electronics. »

Le webinaire est accessible à toute personne qui souhaite en savoir plus sur la norme Matter et ses applications ou qui travaille actuellement dans le secteur de l'IoT. Pour vous inscrire au webinaire, veuillez cliquer ICI .

À propos de SINBON

Fondé en 1989 à Taiwan, SINBON Electronics (TWSE: 3023) est l'un des principaux fournisseurs de services intégrés de conception et de production de solutions d'interconnexion sur mesure. Nos bureaux de vente se trouvent à Taiwan, Pékin, Qingdao, Shanghai, Shenzhen et Xiamen. Nous visons à mettre en place un réseau de vente complet ainsi que des services après-vente réactifs.

