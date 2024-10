Singletrack accueille Meshach Amuah-Fuster en tant que PDG

LONDRES et NEW YORK, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Singletrack, la plateforme de gestion de l'engagement et de la recherche sur les marchés financiers, a annoncé aujourd'hui que Meshach Amuah-Fuster, leader expert en SaaS, a rejoint Singletrack en tant que PDG. Singletrack est une plateforme CRM leader sur le marché pour les analystes financiers sell-side, qui aide les équipes à rechercher, à préparer, à engager et à entretenir des relations approfondies avec les clients, en vue d'augmenter l'efficacité et les revenus des équipes des marchés de capitaux.

Singletrack CEO Meshach Amuah-Fuster

M. Amuah-Fuster apporte plus de 20 ans d'expérience au sein d'entreprises SaaS dans différents secteurs verticaux, ainsi qu'une solide expérience en tant que cadre dirigeant d'une entreprise à forte croissance.

M. Amuah-Fuster déclare : « Dans un climat d'opportunités pour les organisations des marchés de capitaux qui adoptent une transformation axée sur les données, Singletrack offre une véritable valeur ajoutée. Nous soutenons un retour sur investissement solide pour nos clients et aidons les équipes de marchés de capitaux à travailler ensemble plus efficacement et à fournir un excellent service à leurs clients.

« J'ai déjà pu constater la solidité de l'équipe de Singletrack. Nos collaborateurs se soucient les uns des autres et de nos clients qui utilisent chaque jour nos outils pour des activités essentielles à leur activité. La plateforme Singletrack est vraiment leader sur le marché, et je suis ravi de faire partie de cette histoire et d'apporter mes compétences en matière de croissance des entreprises SaaS à la prochaine phase de développement de Singletrack ».

Phil Cunningham, directeur général d'Accel-KKR, avance : « Le conseil d'administration de Singletrack est ravi d'accueillir M. Amuah-Fuster dans l'entreprise. Son expérience et ses résultats probants dans la croissance des entreprises SaaS aideront Singletrack à continuer d'offrir des produits innovants et un service exceptionnel à ses clients ».

À propos de Singletrack :

Singletrack est la première plateforme d'engagement pour les grandes banques indépendantes. Avec des bureaux localisés à Londres et à New York, et plus de 55 clients dans le monde entier, Singletrack est à la pointe de l'engagement des marchés de capitaux et de la gestion de la recherche.

