Siniora Food Industries distribue 7,3 millions de dollars de bénéfices à ses actionnaires, ce qui représente 23,63 % du montant versé par la société ; 10 % sous forme de dividendes en espèces s'élevant à 3,1 millions de dollars et 13,63 % sous forme de trois millions d'actions gratuites

L'assemblée générale de Siniora a également ratifié l'augmentation du nombre de ses membres du conseil d'administration passant de cinq à sept, et a élu Mme Lana Ghanem (directrice générale de Hikma Ventures) et M. Amin Abdulrahim (directeur général de Perfetti Van Melle - Moyen-Orient et Afrique) comme nouveaux membres indépendants, conformément aux règles de gouvernance d'entreprise des sociétés à participation publique fixées par la Commission jordanienne des valeurs mobilières.

Dans son communiqué, M. Aggad a déclaré qu'en 2017, tous les objectifs de Siniora ont été atteints malgré les défis régionaux constants. Il a ajouté que le groupe Siniora a réalisé un bénéfice net après impôts de 6,6 millions de dollars en 2017, soit une croissance de 98 % d'une année à l'autre, tandis que le bénéfice net attribué aux actionnaires de Siniora s'élevait à 6,43 millions de dollars, soit une croissance de 108 % par rapport à 2016. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 17 % d'une année à l'autre et s'est élevé à 78,5 millions de dollars en 2017. Le total de l'actif a atteint 86,31 millions de dollars au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2016. Les fonds propres nets attribués aux actionnaires de Siniora s'élevaient à 47,33 millions de dollars au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2016.

M. Aggad a ajouté que la stratégie mise en place par la direction de Siniora pour encourager et augmenter sa part de marché aux niveaux local et régional a porté ses fruits, comme en témoignent les résultats significatifs. Il a confirmé que la société a maintenu sa position de leader sur les marchés jordanien et palestinien. Le chiffre d'affaires régional en 2017 a augmenté de 29 % par rapport à 2016, soutenu par la filiale de Siniora Diamond Meat Processing Company (Al Masa) aux Émirats arabes unis, qui a été acquise en 2016 pour se développer au niveau régional en se concentrant sur les marchés du Golfe ainsi que pour cibler de nouveaux marchés. Il a également souligné l'augmentation des ventes des produits carnés congelés de la société sur le marché jordanien en 2017, qui a représenté une croissance de 12 % par rapport à 2016.

Majdi Al Sharif, PDG de Siniora, a déclaré que la croissance significative des résultats de Siniora résultait d'une augmentation de la capacité de production de ses usines ainsi que de l'expansion régionale de l'entreprise. Il a ajouté que la filiale de Siniora, Diamond Meat Processing Company (Al Masa), qui est basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a été accréditée par la Saudi Food and Drug Authority pour exporter ses produits carnés vers l'Arabie saoudite. Siniora a également acheté un entrepôt de 3 500 mètres carrés à Riyad, en Arabie Saoudite, pour un coût total de 2 millions de dollars, un déménagement qui s'inscrit dans la stratégie d'expansion de Siniora dans la région, qui se concentrera sur les marchés du Golfe. La société a en outre fait l'acquisition d'un terrain de 11 590 mètres carrés dans la zone industrielle de Sahab à Amman, en Jordanie, pour un coût total de 1,55 million de dollars US, comme étape préparatoire au futur agrandissement de son usine en Jordanie.

À propos de Siniora

Siniora est un pionnier dans le secteur de la fabrication de viande dans la région et un leader du marché dans la fabrication et la vente de la viande transformée de marque Siniora Al-Quds et Unium. La société a été fondée à Jérusalem, en Palestine, en 1920, et a établi son usine en Jordanie en 1992. Siniora a acquis Diamond Meat Processing Company à Dubaï en 2016. Siniora produit de la charcuterie et de la viande en conserve à partir de trois usines de transformation à la fine pointe de la technologie, l'une située à Jérusalem-Est, en Palestine, la deuxième se trouvant dans la zone industrielle King Abdullah II en Jordanie et la troisième aux Émirats arabes unis. En 2015, l'usine de Siniora en Jordanie a lancé une nouvelle ligne de production de produits carnés congelés. Les usines de Siniora en Jordanie et en Palestine disposent d'un certificat international de sécurité alimentaire hautement classé, le FSSC : Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1), qui représente l'adoption des normes de sécurité alimentaire les plus élevées au monde et qui est reconnu par les principales organisations internationales, dont l'Association Européenne de l'Industrie Alimentaire, l'Association Américaine de la Fabrication (American Manufacturing Association) et l'Initiative Mondiale de la Sécurité Alimentaire. Elles détiennent également le Certificat Palestinien Standard en Palestine et le Certificat Halal délivré par Jordanian Standards. Depuis 2014, les usines de Siniora en Jordanie et en Palestine ont obtenu les certifications internationales des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18001:2007 et systèmes de gestion environnementale ISO14001:2004 en 2014 et les a conservées depuis. La société commercialise ses produits par l'intermédiaire de grandes surfaces, d'épiceries, de magasins très fréquentés et de grands magasins en Jordanie, en Palestine, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que dans de nombreux autres pays du Moyen-Orient. Siniora possède également des centres de distribution en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et un service d'exportation dédié intervenant dans les pays du Golfe et du Levant. Siniora est une société publique cotée à la Bourse d'Amman (ASE: SNRA).

