Sino Biological annonce le succès de la clôture de son offre publique de 4,98 milliards de yuans et son inscription sur le ChiNext de la Bourse de Shenzhen

Le succès de l'introduction en bourse de Sino Biological sur le marché des capitaux constitue une étape importante de son plan stratégique de croissance. Tout en justifiant son modèle d'entreprise et son portefeuille actuels, cette offre constitue également un nouveau point de départ pour la croissance et le développement futurs de la société, permettant ainsi de fournir le soutien financier nécessaire à une expansion large et rapide des capacités existantes de Sino Biological. Le Dr Liangzhi Xie, président de Sino Biological, a déclaré dans son discours lors de la cérémonie d'introduction en Bourse que, grâce à cette offre, « Sino Biological sera désormais en mesure de renforcer sa position de leader mondial dans le domaine des réactifs et des services de recherche, tout en améliorant sa compétitivité et sa rentabilité. Ces efforts procureront de nombreux avantages aux investisseurs, tels qu'une plus-value pour les actionnaires, tout en ayant un impact positif sur la santé et le bien-être de la société. »

Entreprise de haute technologie, Sino Biological est spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de réactifs biologiques tels que les protéines recombinantes, les anticorps, les gènes et les milieux de culture. L'entreprise assure également des services techniques de recherche sous contrat, notamment le développement de protéines recombinantes et d'anticorps, ainsi que des analyses et des examens biologiques. Grâce à un certain nombre de technologies fondamentales de pointe, Sino Biological a créé une plateforme technologique complète centrée sur la recherche, le développement, la production à grande échelle et le contrôle de la qualité, afin de garantir la production efficace et à haut débit de réactifs biologiques. L'offre de la société permet de mieux comprendre des domaines tels que la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, l'immunologie, la biologie du développement et des cellules souches, et favorise la recherche et le développement de médicaments et de tests diagnostiques innovants.

À l'avenir, Sino Biological va élargir ses efforts en matière d'innovation, d'expansion et d'optimisation des gammes de produits et de services existantes. Cela se fera par le biais du développement interne et de l'acquisition de technologies clés, associés à une croissance dynamique des infrastructures, ce qui renforcera la compétitivité de l'entreprise et permettra de remplir la mission de Sino Biological qui est de faire progresser les sciences de la vie et d'améliorer la santé de l'homme.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce document sont des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction et sont sujettes à des incertitudes et des changements de circonstances. Sino Biological n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives et n'a pas l'intention de le faire. De plus amples informations sont disponibles dans les documents déposés par Sino Biological auprès de la Bourse de Shenzhen.

