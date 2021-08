Sino Biological anuncia fechamento bem-sucedido de oferta pública de 4,98 bilhões e listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen ChiNext

Como uma empresa de alta tecnologia, a Sino Biological é especializada em pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de reagentes biológicos, como proteínas recombinantes, anticorpos, genes e meios de cultura. A empresa também presta serviços técnicos de pesquisa de contratos relacionados, incluindo o desenvolvimento de proteínas recombinantes e anticorpos, bem como análises e testes biológicos. Com uma série de tecnologias centrais avançadas, a Sino Biological estabeleceu uma plataforma de tecnologia completa que abrange pesquisa, desenvolvimento, produção em escala e controle de qualidade, de modo a garantir a alta produtividade e a geração eficiente de reagentes biológicos. A oferta da empresa ajuda a impulsionar avanços na compreensão de áreas como biologia molecular, biologia celular, imunologia, biologia e desenvolvimento de células-tronco e promove a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos e testes de diagnóstico inovadores.

No futuro, a Sino Biological ampliará os esforços na inovação, expansão e otimização das linhas de produtos e serviços existentes. Isso será realizado por meio do desenvolvimento interno e da aquisição de tecnologias-chave juntamente com o crescimento agressivo da infraestrutura, o que aumentará a competitividade central da empresa e impulsionará o cumprimento da missão da Sino Biological de promover as ciências da vida e melhorar a saúde humana.

Declarações prospectivas

Algumas declarações neste documento constituem "declarações prospectivas" de acordo com a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstâncias. A Sino Biological não assume a obrigação de atualizar essas declarações prospectivas e não tem a intenção de fazê-lo. Mais informações podem ser encontradas nos registros da Sino Biological na Bolsa de Valores de Shenzhen.

