Sintetica US lance le chlorhydrate de lidocaïne injectable, USP 1 %, 2 % et 4 %

Le chlorhydrate de lidocaïne est un anesthésique local de type amide à action rapide et de courte durée, qui ne contient pas de conservateurs.

MENDRISIO, Suisse et PRINCETON, New Jersey, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sintetica S.A., une société pharmaceutique internationale dont les installations de production se trouvent en Suisse, annonce le lancement du chlorhydrate de lidocaïne injectable, USP 1 %, 2 % et 4 % par l'intermédiaire de sa filiale Sintetica US.

Sintetica Lidocaine Hydrochloride Injection, USP 1%, 2% and 4%

La capacité unique de Sintetica à produire des médicaments injectables stériles lui a permis d'établir de solides relations commerciales aux États-Unis, avec plus de dix ans d'expérience dans la fourniture de produits de haute qualité, ce qui lui a valu une solide réputation et la confiance de ses partenaires et des professionnels de la santé.

Aujourd'hui, Sintetica franchit une étape importante aux États-Unis avec le lancement de son produit d'injection de lidocaïne par l'intermédiaire de Sintetica US, une nouvelle entité établie en 2022 à Princeton, dans le New Jersey.

Avec ce produit, Sintetica US sera en mesure de soutenir les professionnels de la santé qui font face à une situation difficile en raison de la pénurie critique de ce produit.

Sintetica est maintenant en mesure d'avoir une présence directe aux États-Unis à travers Sintetica US et de soutenir ce marché important, tout en consolidant sa présence en élargissant son portefeuille très attractif avec des produits innovants adaptés au marché américain.

Frank Mullery, président de Sintetica US, a déclaré : « Sintetica est ravie d'annoncer le lancement de la solution injectable de chlorhydrate de lidocaïne, le premier lancement commercial de Sintetica US. Plus important encore, nous mettons le produit sur le marché pendant une pénurie critique. Grâce à notre capacité à produire de grands volumes de lidocaïne, nous assurerons l'accès à ce produit important au moment où il est le plus nécessaire. Cette étape représente le premier des nombreux lancements de produits prévus pour Sintetica US et constitue une grande réussite pour toute l'équipe de Sintetica ».

Nicola Caronzolo, président-directeur général de Sintetica, a ajouté : « Je suis particulièrement fier de cette étape importante dans l'histoire centenaire de Sintetica, qui s'impose de plus en plus sur les marchés internationaux grâce à la qualité de ses produits et à la fiabilité de ses services. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier les nombreuses personnes qui contribuent à notre réussite quotidienne. »

À propos de la lidocaïne

Voir le contenu original avec multimédia : https://www.sintetica.us/lidocaine

Informations importantes sur l'innocuité à 1 % et 2 % et informations de prescription complètes : https://www.sintetica.us/lidocaine-1-2

Informations importantes sur l'innocuité à 4 % et informations de prescription complètes : https://www.sintetica.us/lidocaine-4

À propos de Sintetica

Basée en Suisse, Sintetica est une société pharmaceutique internationale privée spécialisée dans les médicaments pour les soins d'urgence et intensifs, les analgésiques, les anesthésiques locaux et les solutions injectables stériles en ampoules, en flacons et en poches IV pour les hôpitaux. Sintetica développe des médicaments dans des formulations concentrées et prêtes à l'emploi (Premixed), ce qui permet aux professionnels de la santé d'administrer ces produits sans manipulation ni dilution supplémentaire, augmentant ainsi la sécurité des patients et améliorant la pratique pour les patients et les professionnels de la santé. Sintetica possède des filiales de vente sur certains des marchés européens ciblés et travaille en partenariat avec des distributeurs de premier plan dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur Sintetica S.A. : www.sintetica.com

Pour en savoir plus sur Sintetica US : www.sintetica.us .

Contacts

Pour les opportunités de vente, les contrats et la disponibilité des produits :

[email protected]

Développement commercial :

[email protected]

Médias :

Daniele Fontana

Directeur général de Sustainability&HR

[email protected]

+41 79 218 90 57

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2039225/Sintetica_Lidocaine.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1909742/SINTETICA_Logo.jpg

