Sirius Group cotiza en bolsa por medio de una combinación con Easterly y le cede 0,03 dólares por acción al mes

HAMILTON, Bermudas, y NUEVA YORK, 26 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. ("Sirius Group"), un grupo internacional de seguros y reaseguros multirramo, y Easterly Acquisition Corp. ("Easterly") (NASDAQ: EACQ) han anunciado que han firmado un acuerdo definitivo y un plan de fusión ("acuerdo de fusión") para la combinación empresarial propuesta que hará que Sirius cotice en bolsa. Bajo los términos del acuerdo de fusión, Easterly se fusionará con una filial de Sirius Group y pasará a ser filial propiedad integral de Sirius Group (la "fusión"). Al cierre de la fusión, las acciones ordinarias de Easterly se cambiarán por acciones ordinarias de Sirius Group a un precio equivalente a 1,05 veces el valor contable de PCGA diluido proforma de Sirius Group por acción a 30 de junio de 2018. Tras la fusión, las acciones ordinarias de Sirius Group cotizarán en la bolsa NASDAQ.

Suponiendo que no haya rescate por parte de los accionistas de Easterly, se espera que la transacción propuesta con un 100% de las acciones genere una entidad combinada con una capitalización bursátil proforma de unos 2200 millones de dólares al cierre, donde los actuales accionistas de Easterly poseerán aproximadamente el 7% de la empresa combinada inmediatamente después de la fusión. Conforme al acuerdo de fusión, Sirius pretende llevar a cabo una colocación privada de acciones ordinarias y solicitar a Easterly el inicio de una oferta pública de adquisición para adquirir los derechos especiales de adquisición de Easterly en unos términos que acordarán ambas partes de mutuo acuerdo.

"Nos complace cotizar en bolsa por medio de nuestra asociación con Easterly", afirmó el Sr. Allan Waters, presidente y consejero delegado de Sirius Group. "El acceso al mercado de acciones facilitará y acelerará nuestro crecimiento futuro, tanto de forma orgánica como mediante fusiones y adquisiciones".

"Nos emociona sacar a bolsa a una empresa de la envergadura de Sirius", afirmó el Sr. Avshalom Kalichstein, consejero delegado de Easterly. "Creemos que esta transacción ofrecerá un tremendo valor a nuestros accionistas".

Easterly ha programado una reunión especial de sus accionistas para el 28 de junio de 2018 con el fin de aprobar una ampliación del plazo para completar la combinación empresarial hasta el 30 de noviembre de 2018. Suponiendo que los accionistas de Easterly aprueben la ampliación, Sirius Group ha acordado ceder a Easterly 0,03 dólares al mes durante el periodo de ampliación por cada acción pública que no se liquide en la reunión especial de Easterly con sus accionistas, que se celebrará el 28 de junio de 2018. Easterly depositará esos ingresos en su cuenta de fideicomiso al recibirlos. El préstamo se condonará en caso de que la fusión no se cierre el 30 de noviembre de 2018.

Además, el acuerdo para que Sirius Group adquiera una participación mayoritaria en The Phoenix Holdings Ltd. terminará el 2 de julio de 2018 o antes.

Fundada en 1945, Sirius Group, por medio de su singular red mundial, ofrece seguros y reaseguros multirramo en más de 140 países. En 2017, la empresa emitió primas de seguros por valor de 1400 millones de dólares. Sirius Group es un holding con sede en las islas Bermudas y empresas operativas en las Bermudas, Estocolmo, Nueva York y Londres.

El principal accionista de Sirius Group es CMIG International Holding Pte. ("CMIG International"). Con sede en Singapur, CMIG International se centra en inversiones internacionales, gestión de activos y fusiones y adquisiciones internacionales y adquirió Sirius Group a White Mountains Insurance Group, Ltd. en abril de 2016. CMIG International cuenta con cuatro accionistas. El principal, CMIG, es una de las mayores empresas de inversiones privadas de China. Está registrada en Shanghái y cuenta con filiales en numerosos sectores diferentes, incluidos nuevas energías, sanidad, mercado inmobiliario, aviación, tecnología, finanzas y préstamos. Los otros tres accionistas son Hana Financial Group Inc., Sun Hung Kai & Co Limited y TBEA Co. Ltd., que cotizan en bolsa en Corea, Hong Kong y China respectivamente. CMIG International recibió recientemente el premio S1000 (empresa Singapore 1000) en Singapur por su rendimiento sobresaliente en el campo de los servicios financieros y su determinación por seguir cumpliendo con las normativas empresariales más elevadas. ABRY Partners, LLC, firma de inversiones de capital privado con sede en Boston centrada en medios, comunicaciones, seguros, negocios y servicios informativos, también posee acciones de Sirius Group.

Los consejos de administración de Sirius Group y Easterly han aprobado la fusión, que se espera se cierre a finales del tercer trimestre de 2018 o a principios del cuarto. La finalización de la fusión está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones incluidas, entre otras, la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Easterly, pero no está sujeta a ninguna aprobación reguladora de seguros ni a un efectivo mínimo. La descripción de la transacción que aquí figura es solo un resumen y está matizada en su totalidad en el acuerdo de fusión definitivo relativo a la transacción, una copia del cual Easterly ha presentado como prueba del presente informe en el formulario 8-K.

Sirius Group está representada por Sidley Austin LLP y Easterly por Hogan Lovells US LLP.

Además de este comunicado de prensa, Sirius Group y Easterly emitirán, de forma simultánea, una presentación de diapositivas con información sobre la fusión, que se ha presentado ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) como prueba del presente informe de Easterly en el formulario 8-K presentado hoy. Animamos a los inversores a revisar este material.

Conferencia telefónica programada

Easterly y Sirius mantendrán una conferencia telefónica pregrabada y una presentación vía web para debatir la transacción propuesta el lunes 25 de junio de 2018 a las 11:00 de la mañana EDT. Los inversores podrán escuchar la conferencia marcando el número gratuito 1-855-327-6837 en EE. UU. o el 1-631-891-4304 a escala internacional o visitando http://public.viavid.com/index.php?id=130232.

La conferencia se podrá escuchar hasta el 9 de julio de 2018. Los inversores podrán acceder a la grabación marcando el número gratuito 1-844-512-2921 en EE. UU. o el 1-412-317-6671 a escala internacional e introduciendo el número de conferencia 10005117 o visitando http://public.viavid.com/index.php?id=130232.

La presentación de diapositivas estará disponible en el sitio web de Easterly, en www.easterlyacquisition.com.

Acerca de Sirius Group

Sirius Group es un holding con sede en las islas Bermudas con empresas de seguros y reaseguros operativas en las Bermudas, Estocolmo, Nueva York y Londres. Las filiales de Sirius Group, que suscriben seguros de una manera sistemática y profesional, ofrecen una evaluación de riesgos superior y una tecnología de asignación de precios líder en su categoría, proporcionan una capacidad de seguros y reaseguros multirramo en más de 140 países, con capacidades líderes en seguros de bienes raíces, accidentes y salud, y otras áreas. Podrá encontrar más información en el sitio web de Sirius Group en www.siriusgroup.com.

Acerca de Easterly LLC

Easterly LLC es un holding de gestión de activos privados con participación en firmas de gestión de inversiones boutique. Su principal labor es actuar como director para crear plataformas empresariales. Easterly potencia negocios como socio por medio de la formación de capital, el desarrollo corporativo y actividades de implantación estratégicas. Sus directores cuentan con un sólido historial de extraordinario desempeño para con inversores públicos y privados de diferentes sectores. Para obtener más información sobre Easterly, visite su sitio web en www.easterlycapital.com.

Acerca de Easterly Acquisition Corp.

Easterly Acquisition Corp. es una empresa de adquisiciones con fines específicos patrocinada por Easterly Acquisition Sponsor, LLC, una filial de Easterly LLC, con el fin de realizar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, adquisición de acciones, reorganización o combinación empresarial similar con una o más empresas o activos. La empresa completó su proceso de oferta pública inicial en agosto de 2015, generando 200 millones de dólares de ingresos. La directiva y algunos de los directores de Easterly Acquisition Corp. están afiliados a Easterly LLC. Para obtener más información sobre Easterly Acquisition Corp., visite su sitio web en www.easterlyacquisition.com.

Información adicional acerca de la transacción y dónde encontrarla

Esta comunicación está relacionada con una combinación empresarial propuesta (la "transacción propuesta") entre Easterly y Sirius Group y se podría considerar material de solicitud con respecto a dicha transacción. La transacción propuesta se enviará a los accionistas de Easterly para que la aprueben. En relación con dicha transacción, Sirius Group tiene intención de presentar ante la SEC una declaración de inscripción que incluirá una declaración informativa de Easterly, que también incluye una propuesta de Sirius. Este comunicado no sustituye a la declaración de inscripción que Sirius Group presentará ante la SEC ni a otros documentos que Sirius Group o Easterly puedan presentar ante la SEC o que Easterly pueda enviar a sus accionistas en relación con la transacción propuesta. Una vez declarada en vigor la declaración de inscripción, Easterly enviará una declaración informativa/propuesta a sus accionistas en relación con su solicitud de poderes para la reunión especial de los accionistas de Easterly, que se celebrará para aprobar la combinación empresarial y las transacciones relacionadas. Este comunicado no contiene toda la información que se tendría que tener en cuenta en relación con la transacción propuesta, incluidos los factores de riesgo relevantes que se incluirán en la declaración informativa/propuesta. Tampoco está destinado a sentar las bases para tomar decisiones sobre inversiones u otras decisiones con respecto a la transacción propuesta. Se recomienda a los accionistas de Easterly y a otras personas interesadas que lean la declaración informativa/propuesta (incluidos los documentos aquí adjuntos como referencia) cuando estén disponibles, ya que estos materiales contendrán información importante acerca de Sirius Group, Easterly y la transacción propuesta. Los inversores y accionistas pueden conseguir copias gratuitas de la declaración informativa/propuesta cuando estén disponibles y de otros documentos que Easterly presente ante la SEC por medio del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, los inversores y accionistas pueden conseguir copias gratuitas de la declaración informativa cuando Easterly la ponga a disposición en su sitio web en www.easterlyacquisition.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas", como se define en el artículo 21E de la Ley de Mercados de Valores de los Estados Unidos de 1934 y sus enmiendas y en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, conocida como PSLRA. Las declaraciones prospectivas pueden estar relacionadas con la transacción propuesta y otras declaraciones relativas a resultados, estrategias y planes futuros de Easterly y Sirius Group (incluidos ciertos pronósticos, tendencias empresariales y declaraciones que se puedan identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "estimado", "estima", "presupuesto", "programado", "tiene intención", "prevé", "pretende", "anticipa", "no anticipa" o "cree" o variaciones de tales palabras y frases, o que declaran que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "proyectan", "se realizan" o "se logran"). Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y cálculos de la directiva de Easterly o Sirius Group, según corresponda, a fecha de su emisión, y entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el grado de actividad, el rendimiento o los logros reales de la empresa difieran materialmente de los mencionados, de manera explícita o implícita, en dichas declaraciones prospectivas. Para Sirius Group, estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, sus beneficios y rendimiento operativo, las condiciones generales económicas y del mercado, las tendencias del sector, la legislación o los requisitos reguladores que afecten al negocio en el que participa, la gestión del crecimiento, la cantidad de rescates, su estrategia y planes de negocio, la suficiencia de las reservas de amianto y otras materias de Sirius Group, el impacto de reclamaciones emergentes y otros litigios relacionados con seguros o no, el coste y la disponibilidad de la cobertura de reaseguros, las pérdidas por catástrofes, las fluctuaciones en los precios de seguros y reaseguros, las investigaciones o aplicaciones por parte de las autoridades gubernamentales, el resultado de esfuerzos financieros futuros y su dependencia de personal vital. Para Easterly, los riesgos incluyen, entre otros, el riesgo de rescates considerables por parte de los accionistas de Easterly, la incapacidad para retener al personal vital, la incapacidad para obtener la aprobación de los accionistas y órganos reguladores y la incapacidad para cerrar la transacción con éxito. Hay más información sobre estos y otros factores que pueden provocar que los resultados reales y el rendimiento de Easterly difieran de forma material en los informes periódicos que Easterly presenta ante la SEC, incluidos, entre otros, el formulario 10-K de Easterly del año finalizado el 31 de diciembre de 2017 y los posteriores formularios 10-Q. Se pueden solicitar copias a Easterly. Se aconseja a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, válidas únicamente en la fecha del presente documento. Estas declaraciones prospectivas solo se hacen a partir de la fecha de este comunicado y Easterly y Sirius renuncian a cualquier obligación de actualizar o modificar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra causa, excepto según lo exijan las leyes.

No constituye una oferta ni una solicitud

Este comunicado tiene efectos meramente informativos y no constituye ni una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para adquirir valores, ni es una solicitud de votos, consentimientos o aprobaciones en ninguna jurisdicción relativa a la transacción propuesta u otros aspectos, ni se darán ventas, emisiones o traspasos de valores en ninguna jurisdicción en contra de la legislación aplicable.

Participantes de la solicitud

Easterly y Sirius Group, así como sus respectivos directores y responsables de dirección, podrían considerarse participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de Easterly en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y responsables de dirección de Easterly figura en el informe anual de Easterly, en el formulario 10-K del año finalizado el 31 de diciembre de 2017. La información sobre los directores y responsables de dirección de Sirius Group, así como información más detallada sobre la identidad de todos los participantes potenciales y sus participaciones directas e indirectas, por medio de la posesión de valores u otros medios, figurará en la declaración de inscripción de Sirius Group, que incluirá una declaración informativa de Easterly. Los inversores podrán consultar información adicional sobre las participaciones de dichos participantes en la declaración de valores, cuando esté disponible.

