Sirtex Medical obtém aprovação positiva de microesferas de resina SIR-Spheres® Y-90 para tratamento de CHC no Brasil

A Agência Nacional de Saúde Complementar brasileira recomenda SIR-Spheres para o tratamento de carcinoma hepatocelular em estágio intermediário e avançado

WOBURN, Massachusetts, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sirtex Medical ("Sirtex"), fabricante líder de terapias direcionadas contra o câncer de fígado, anunciou que a Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) brasileira aprovou as microesferas de resina SIR-Spheres® Y-90 para o tratamento de carcinoma hepatocelular (CHC) em estágio intermediário e avançado no Brasil.

Em uma atualização de sua lista de procedimentos e eventos de saúde, a ANS recomenda SIR-Spheres para uso em radioterapia interna seletiva (SIRT), um tratamento minimamente invasivo que aplica altas doses de radiação diretamente nos tumores, ao mesmo tempo que poupa o tecido hepático saudável circundante. A Sirtex recebeu a aprovação do produto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para as SIR-Spheres em 2014.

"Essa conquista representa a estreita colaboração que promovemos com colegas brasileiros, radiologistas intervencionistas e órgãos reguladores de respeito como a ANS nos últimos seis anos", disse Kevin R. Smith, CEO da Sirtex. "Comemoramos o reconhecimento das SIR-Spheres para a promoção do atendimento aos pacientes com CHC e também reafirmamos nosso compromisso com o crescimento e parceria globais para que se consiga um tratamento de câncer mais eficaz em todo o mundo."

As propostas de incorporação à lista da ANS de procedimentos e eventos de saúde passaram por ampla participação social e análise técnica minuciosa da ANS, por meio do uso da metodologia de avaliação de tecnologias de saúde, semelhante à Inglaterra, Canadá, Austrália e Alemanha. No Brasil, o câncer de fígado tem a 11a maior incidência de câncer, representando 2,1% dos novos casos e 4,7% do total de mortes relacionadas ao câncer, o que destaca o ônus e a gravidade dessa doença.

"A recomendação das SIR-Spheres pela ANS as solidifica como uma opção de tratamento valiosa, principalmente porque 76% dos pacientes com CHC no Brasil são diagnosticados em um estágio avançado, quando os tratamentos com intenção de cura não são mais uma opção1", disse o Dr. Joaquim Maurício da Motta Leal Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular (SOBRICE). "Uma vez que nos esforçamos continuamente para melhorar os resultados para os pacientes, estamos orgulhosos dessa conquista e somos gratos às muitas pessoas que contribuíram para essa decisão."

Além do Brasil, as SIR-Spheres estão aprovadas para uso na Argentina, Austrália, Suíça, Turquia e em vários países da Ásia para o tratamento de tumores de fígado irressecáveis. Nos EUA, as microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 têm uma Aprovação de Pré-Comercialização (PMA) da FDA e são indicadas para o tratamento de tumores de fígado metastático irressecáveis de câncer colorretal primário com quimioterapia arterial intra-hepática adjuvante (IHAC) de FUDR (floxuridina).

1 Fernandes GDS et al. Padrões epidemiológicos e clínicos do carcinoma hepatocelular recém-diagnosticado no Brasil: a necessidade de programas de exames de doenças hepáticas baseados em dados do mundo real. J Gastrointest Cancer. Setembro de 2021;52(3):952-958. doi: 10.1007/s12029-020-00508-7. Erratum in: J Gastrointest Cancer. 26 de outubro de 2020;: PMID: 32918274; PMCID: PMC8376733.

Sobre a Sirtex

A Sirtex é uma empresa global de cuidados com a saúde com escritórios nos EUA, Austrália, Europa e Ásia, que trabalha para melhorar os resultados em pessoas com câncer. O produto principal atual da Sirtex é uma radioterapia direcionada para o câncer de fígado chamada de microesferas de resina SIR-Spheres® Y-90. Para mais informações, acesse www.sirtex.com. SIR-Spheres® é uma marca registrada da Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

