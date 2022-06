SIRTLab Corporation nomme Michael G. Kauffman, titulaire d'un diplôme MD-PhD, coprésident du conseil d'administration et directeur médical

REHOVOT, Israël, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- SIRTLab Corporation, pionnière dans la manipulation des protéines de sirtuine pour le traitement des maladies hépatiques graves et la longévité, a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael G. Kauffman, titulaire d'un diplôme MD-PhD, à titre de coprésident du conseil d'administration et de directeur médical. M. Kauffman se joint à Boaz Misholi, fondateur et coprésident, au professeur Haim Cohen, fondateur et responsable scientifique, à Hagit Ashush, PhD, directrice adjointe, Recherche et développement, et à Amir Shukrun, directeur financier. La nomination du Dr Kauffman fait suite à des données précliniques de validation de principe positives dans les modèles de stéatohépatite non alcoolique (NASH) et de longévité.

Le Dr Kauffman, un vétéran de 25 ans de l'industrie de la biotechnologie qui a contribué de façon importante à l'approbation de trois médicaments contre le cancer (Velcade®, Kyprolis® et Xpovio®) et a plus récemment co-fondé et occupé le poste de directeur général de Karyopharm Therapeutics Inc., a déclaré : « Je suis impatient de commencer mon prochain chapitre au SIRTLab. Ayant suivi le domaine de la sirtuine pendant de nombreuses années, je trouve les résultats de l'équipe convaincants, non seulement dans le cas de la NASH et d'autres maladies hépatiques graves, mais aussi pour diverses autres maladies qui nuisent à la longévité. »

Le programme principal de SIRTLab est axé sur l'expression de haut niveau de la sirtuine 6 (SIRT6), un orchestrateur clé de réponses aux lipides, au glucose et à l'inflammation, basé en grande partie sur les travaux du professeur Haim Cohen, initialement à l'Université Harvard et maintenant à l'Université Bar Ilan à Tel Aviv. SIRT6 supprime la synthèse des triglycérides, le métabolisme des graisses et l'inflammation (par suppression de la NF-kB et d'autres voies), ainsi que la glycolyse. Le laboratoire du professeur Cohen, parmi d'autres, a montré que la surexpression transgénique de SIRT6 conduit à la restauration de l'homéostasie énergétique « jeune » à l'amélioration des profils métaboliques et à une prolongation significative de la durée de vie chez la souris. En outre, la délétion de SIRT6 spécifique au foie chez la souris induit des altérations marquées de l'expression des gènes, conduisant à une augmentation de la synthèse des triglycérides, à une réduction de l'oxydation ß des acides gras, à une augmentation de la glycolyse et à la formation de foie gras. Des niveaux nettement inférieurs de SIRT6 sont trouvés dans le foie des patients atteints de NASH, d'autres formes de dysfonction hépatique progressive, de surdoses d'acétaminophène et d'autres maladies. SIRTLab a montré que l'élévation des niveaux de SIRT6 à l'aide de sa technologie normalisait l'aspect macroscopique et histologique du foie, améliorait les tests de fonction hépatique et inversait la progression de la stéatose hépatique.

« Le recrutement du Dr Kauffman représente une avancée majeure pour SIRTLab alors que nous nous préparons à faire progresser une catégorie complètement nouvelle d'agents pour le traitement de la NASH et d'autres maladies », a affirmé le fondateur et coprésident de SIRTLab, Boaz Misholi. « Michael a un long et fructueux passé de réalisations professionnelles dans le développement et l'approbation de nouveaux médicaments importants et dans la création d'entreprises de biotechnologie très prospères. »

En tant que PDG et cofondateur de Karyopharm, le Dr Kauffman a dirigé l'entreprise depuis sa création jusqu'à la commercialisation de Selinexor (XPOVIO® et NEXPOVIO®). Avant cela, le Dr Kauffman était le directeur médical d'Onyx Pharmaceuticals Inc., qui a fait l'acquisition de Proteolix Inc., et a dirigé le développement du carfilzomib, un nouvel inhibiteur du protéasome approuvé en 2012 sous le nom de KYPROLIS®. Le Dr Kauffman a été président-directeur général d'EPIX Pharmaceuticals, Inc. (auparavant Predix Pharmaceuticals, Inc.) de 2002 à 2008. Il a dirigé le programme de développement VELCADE® chez Millennium Pharmaceuticals et a occupé plusieurs postes de direction chez Millennium Predictive Medicine et Biogen. Le Dr Kauffman a obtenu son doctorat en sciences médicales à l'Université de médecine Johns Hopkins, suivi une formation en médecine interne et en rhumatologie à l'hôpital Beth Israel et au Massachusetts General Hospital. Il est diplômé en médecine interne.

À propos de SIRTLab Corporation

SIRTLab Corporation est une société privée pour les maladies du foie et de longévité basée dans le Rehovot Science Park, en Israël. Boaz Misholi et le professeur Haim Cohen ont fondé l'entreprise en 2013 sur le travail du professeur Haim Cohen, qui a commencé à la faculté de médecine de Harvard avec le professeur David Sinclair et s'est poursuivi dans son laboratoire à l'Université Bar Ilan à Tel-Aviv. Plus de 40 millions de dollars américains ont été investis dans les travaux du professeur Cohen. SIRTLab se concentre sur la modulation pharmacologique de SIRT6, un orchestrateur clé de multiples processus impliqués dans le métabolisme des triglycérides et des lipides, le glucose, l'inflammation, le maintien chromosomique et l'homéostasie cellulaire. La société prévoit que les études initiales porteront sur la stéatohépatite non alcoolique modérée à sévère (NASH), avec de nombreuses applications supplémentaires, notamment d'autres maladies hépatiques chroniques, le syndrome métabolique et de multiples aspects de la longévité.

