Sistema de prevenção de colisões de pássaros com aeronaves Pulselite® se torna equipamento padrão no Bell 407GXi

BEND, Oregon, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Precise Flight, Inc. anunciou que a Bell, empresa da Textron Inc., escolheu o Pulselite System®, produto patenteado da Precise Flight, para ser equipamento padrão no helicóptero Bell 407GXi.

O sistema Pulselite® é um controlador leve de sistema elétrico, certificado pela Administração Federal da Aviação (FAA – Federal Aviation Administration), que faz as luzes de pouso e auxiliares de um helicóptero pulsarem alternadamente, aumentando, dessa forma, a visibilidade e refletindo a velocidade e o movimento direcional da aeronave. Além de intensificar a margem de segurança por aumentar a identificação da aeronave, o sistema Pulselite® reduz significativamente, como comprovado, as colisões de pássaros com aeronaves.

"O lançamento do Bell 407GXi destaca o compromisso da Bell de fornecer aos operadores globais a aeronave mais segura e inovadora do mercado", disse o diretor de Programa de Aeronaves Leves da empresa, Eric Sinusas. "Acreditamos que a incorporação do sistema Pulselite como equipamento padrão é um grande acréscimo para essa aeronave que suporta operações nos ambientes mais difíceis".

"O Bell 407 é um dos programas mais inovadores e bem-sucedidos no setor global de helicópteros", disse o presidente-executivo da Precise Flight, Inc., Doug La Placa. "É uma honra para a Precise Flight fornecer o sistema Pulselite para o programa do Bell 407. Estamos muito satisfeitos por poder compartilhar os muitos benefícios comprovados de segurança do sistema Pulselite com clientes da Bell em todo o mundo".

O sistema Pulselite® é certificado para todos os principais modelos de helicópteros pela Administração Federal da Aviação (FAA) e, recentemente, também recebeu aprovações da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA – European Aviation Safety Administration), da Agência Nacional da Aviação Civil do Brasil e da Administração da Aviação Civil da China (CAAC) para a aeronave Bell 407.

Além de ser equipamento padrão no novo Bell 407GXi, o sistema Pulselite® pode ser instalado como uma peça do mercado secundário em todas as plataformas 407 existentes.

O sistema Pulselite® é instalado em algumas das maiores frotas de helicópteros do mundo, como as da Air Methods, Metro Aviation, Maverick Helicopters, Guarda Costeira dos EUA, Serviço Florestal dos EUA e PHI Helicopters, Inc. Clique aqui para obter mais informações sobre o sistema de prevenção de colisão de pássaros Pulselite® da Precise Flight Inc.

