Sistema de quarentena K "Smart Mobile Lab" da Macrogen é exportado para a Indonésia

A Macrogen assinou o seu primeiro acordo de exportação com a LG International, uma afiliada do Grupo LG na Coreia e uma empresa comercial geral, em 22 de setembro deste ano. As duas unidades iniciais de exportação serão fornecidas à Indonésia por meio da LG International. Após o primeiro acordo, unidades adicionais estão atualmente finalizando as negociações sobre acordos adicionais de exportação.

O Smart Mobile Lab da Macrogen é o primeiro tipo de contêiner móvel para testes da COVID 19 no local desenvolvido na Coreia. Ele oferece testes de COVID-19 completos em questão de minutos e pode ser facilmente instalado onde for necessário.

A Macrogen projetou o SML simples de mover e instalar para fornecer o pacote de quarentena K para o exterior que está com problemas quanto aos testes COVID-19 devido à infraestrutura de quarentena de saúde insuficiente. O SML, com estrito Nível de Biossegurança 2 (BSL-2), lida com todos os estágios de extração de RNA viral, reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), diagnóstico, análise e resultados. Também oferece serviços exclusivos e diferenciados para Procedimentos Operacionais Padrão (SOP), treinamento on-line/no local para técnicos de laboratório e manutenção de instrumentos.

O SML da Macrogen também apresenta excelente desempenho em termos de sustentabilidade, pois pode ser estendido a um processo capaz de fazer testes de diagnóstico molecular para várias doenças infecciosas além da COVID-19. Atualmente, a Macrogen está se preparando para os pedidos de patentes relacionados com base na estrutura de design exclusiva do SML e na implementação de recursos adicionais diferenciados.

Sukang Lee, CEO da Macrogen afirmou: "Como resultado da análise da resposta de cada país à COVID-19 depois de entrar em nosso novo campo de negócios em diagnósticos moleculares este ano, determinamos que havia um limite para responder à pandemia da COVID-19 fornecendo kits de teste e, portanto, criamos o Smart Mobile Lab. Espera-se que este acordo com a LG International contribua significativamente para expandir o escopo dos sistemas médicos locais em áreas com infraestrutura de controle de doenças insuficiente, bem como fortalecer a capacidade de resposta à COVID-19 com a introdução de um excelente sistema de quarentena K."

"Continuaremos a cooperar estreitamente com a LG International para impulsionar o desempenho dos negócios em nosso novo setor comercial, ao mesmo tempo em que compartilhamos informações de forma transparente e nos comunicamos ativamente com os clientes para aumentar nosso valor corporativo e como acionistas", enfatizou o CEO Lee.

LG International Corp.

A LG International é uma afiliada do Grupo LG e uma empresa de comércio geral estabelecida em 1953. Atualmente, está envolvida em vários projetos comerciais com foco em energia, bens industriais e soluções em 50 pontos de apoio em mais de 20 países em todo o mundo.

Macrogen

A Macrogen é uma empresa de biotecnologia médica de precisão fundada em 1997. Ela fornece vários serviços necessários para biotecnologia e pesquisa clínica, como análise de sequência (CES e NGS), análise de biochip (Microarray), síntese de oligo (Oligo), camundongos geneticamente modificados (GEM), e bioinformática. Com base em seu know-how nas áreas de diagnóstico clínico e genômica pessoal, a Macrogen obteve recentemente a certificação europeia CE-IVD para seu kit de teste da COVID-19 e desenvolveu o primeiro "Smart Mobile Lab" da Coreia, um sistema de teste da COVID-19 do tipo contêiner pré-fabricado no local.

