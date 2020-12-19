Система MaxSpan EastWest™ от GameChange с коэффициентом покрытия 94% и фиксированным углом наклона, обеспечивающая повышенную выработку электроэнергии, находит признание у покупателей
Dec 19, 2020, 14:06 ET
НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о том, что ее клиенты по всему миру проявляют повышенный интерес к конструкциям с использованием конфигурации GameChange Solar MaxSpan EastWest™ для систем с фиксированным углом наклона. Система MaxSpan EastWest™ с фиксированным углом наклона и коэффициентом покрытия до 94%, имеющая высокопрочную стальную конструкцию и предлагаемая по конкурентоспособной цене, представляет собой достойный вариант для владельцев объектов солнечной энергетики, стремящихся к повышению выработки электроэнергии.
В связи с этим коммерческий директор компании GameChange Solar Дерик Ботха (Derick Botha) сообщил следующее: «На фоне снижения цен на модули разработанная компанией GameChange Solar система MaxSpan EastWest™ с фиксированным углом наклона сочетает в себе более высокую выработку мощности в киловатт-часах по сравнению с чрезвычайно дорогостоящими трекерами, благодаря чему система MaxSpan EastWest™ с фиксированным углом наклона становится превосходной альтернативой».
Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе по тел. +1 (302) 528-2125
или по электронной почте: [email protected]
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https://www.gamechangesolar.com/
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SOURCE GameChange Solar