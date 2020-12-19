Система MaxSpan EastWest™ от GameChange с коэффициентом покрытия 94% и фиксированным углом наклона, обеспечивающая повышенную выработку электроэнергии, находит признание у покупателей

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о том, что ее клиенты по всему миру проявляют повышенный интерес к конструкциям с использованием конфигурации GameChange Solar MaxSpan EastWest™ для систем с фиксированным углом наклона. Система MaxSpan EastWest™ с фиксированным углом наклона и коэффициентом покрытия до 94%, имеющая высокопрочную стальную конструкцию и предлагаемая по конкурентоспособной цене, представляет собой достойный вариант для владельцев объектов солнечной энергетики, стремящихся к повышению выработки электроэнергии.