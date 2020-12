Les clients adoptent MaxSpan EastWest™ Fixed Tilt GCR 94 % de GameChange pour une production d'énergie plus élevée

NEW YORK, 19 décembre 2020 /PRNewswire/ -- GameChange Solar a annoncé aujourd'hui que ses clients mondiaux demandent des conceptions utilisant la configuration GameChange Solar MaxSpan EastWest™ pour les systèmes à inclinaison fixe. Avec un taux de couverture au sol allant jusqu'à 94 %, un prix compétitif et une structure en acier à haute résistance, le MaxSpan EastWest™ Fixed-Tilt est un système considérable pour les propriétaires recherchant une production d'énergie plus élevée.