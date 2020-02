Site Bolsa Valor informa aos leitores sobre Investimentos, Economia, Ações, entre diversos temas sobre o assunto

CURITIBA, Brasil, 14 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Ser um bom investidor tem tudo a ver com educação. Existem tantas facetas no investimento que você pode passar anos e anos pesquisando tópicos sobre o assunto e ainda haverá coisas a aprender ou pedras para virar. É por isso que é importante recorrer aos melhores blogs de investimento.

Portanto, se você quiser continuar aprendendo e lendo sobre ideias de investimento interessantes, o site Bolsa Valor é um bom caminho. Embora não seja um site de investidores profissionais, o Bolsa Valor é rico em notícias sobre ações e investimentos do momento, que é o coração da área.

Como é o site Bolsa Valor?

O site Bolsa Valor é basicamente um canal de notícias com atualizações frequentes. É possível encontrar todas as principais informações sobre bolsa de valores, investimentos, e as notícias de primeira sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo.

O que você encontrará no site Bolsa Valor?

Fique por dentro dos assuntos econômicos;

Aprenda sobre os principais investimentos;

Saiba as notícias atualizadas sobre economia, inflação, bolsa de valores;

É uma ferramenta para iniciar seu caminho de investimentos.

O que é investir?

Investir pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Embora investir para algumas pessoas signifique investir dinheiro para obter lucro, para outras, também pode significar investir tempo ou esforço para algum benefício futuro, como investir nas habilidades ou na saúde de alguém.

Nesse contexto, definiremos o investimento como "colocar dinheiro em produtos financeiros, ações, propriedades ou um empreendimento comercial com a expectativa de obter lucro". Investir significa comprometer capital ou fundos a diferentes tipos de ativos, com a expectativa de que você gere um ganho ou lucro no futuro com esses investimentos.

Principais motivos para aprender a investir

Aprender a investir pode mudar totalmente a maneira como você lida com seu dinheiro e te ajudará a ter uma vida mais organizada financeiramente. Esses são os principais motivos para você aprender a investir hoje mesmo:

Maiores retornos de investimento

Investir fundos em um ativo trazem maiores retornos financeiros. É possível aumentar o seu dinheiro de forma substancial, principalmente em ações. Veja os principais investimentos e seus benefícios:

O investimento em ações pode levar a retornos de duas maneiras - uma pode ser através de dividendos, enquanto a outra pode ser de ganhos de capital;

Investir em um título pode beneficiar o investidor na forma de pagamentos regulares ou cupons que são dados durante períodos de tempo predeterminados;

Investir em imóveis também pode beneficiar um investidor por meio de receita de aluguel e ganhos de capital.

Investimento para o futuro

Investir também pode ajudar você a se aposentar de forma segura. Isso porque, à medida que os governos reduzem sua responsabilidade de financiar os anos de aposentadoria de seus cidadãos, é essencial aprender sobre investimentos agora para ter sua própria aposentadoria no futuro e no momento que você quiser. Não será necessário depender das medidas governamentais.

O investidor renúncia parte do seu dinheiro no presente, para usar de fundos de investimento para uma maior utilidade no futuro. E pode apostar que isso é muito importante para sua vida.

Vencer a inflação

Investir também é importante para vencer a inflação. Se você não investir seu dinheiro, mas apenas deixá-lo em sua conta corrente ou poupança, o dinheiro diminuirá no poder de compra, pois a inflação "corroerá" o valor do seu dinheiro.

Alcance seus objetivos financeiros

Investir é uma das principais maneiras de atingir as metas financeiras para si mesmo. Geralmente, a compra de uma casa está entre as metas da maioria das pessoas. E mesmo com a possibilidade de financiar uma casa através de um empréstimo, há a exigência de um adiantamento substancial. Ao investir através de uma mistura de ativos, é possível acumular o valor necessário para o adiantamento. Mas não somente isso, pode usar o investimento para abrir um negócio, fazer uma viagem, intercâmbio, etc. As possibilidades são diversas.

Não deixe de ficar atualizado e aprender mais sobre finanças, no site Bolsa Valor (https://www.bolsavalor.com.br) você fica por dentro de tudo!

FONTE Bolsa Valor

