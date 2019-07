Site Carro Lindo explica Como Funciona o Recall de Veículos

CURITIBA, Brasil, 5 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Não é raro ouvirmos falar de recall. Mas muitas pessoas não sabem o que é. Se este for o seu caso, continue a ler este texto e saiba do que se trata o recall e a sua importância para quem adquire carros novos.

O chamado recall nada mais é que uma convocação realizada pelas importadoras e montadoras de veículos em casos em que os carros apresentam ou possam apresentar um defeito de fábrica e por isso devem passar por reparos.

A princípio pode parecer estranho, carros zero quilômetros apresentarem defeitos, mas isso tem ocorrido bem mais que o esperado. Recalls de montadoras de todas as marcas vêm sendo realizados.

Já observamos casos de recall em que o problema de fabricação era tão grave que o veículo teve que ser retirado do mercado e substituído. Ao mesmo tempo vemos recalls de problemas simples que não oferecem riscos aos ocupantes. Mas, um recall é uma chamada que sempre deve ser atendida, pois por meio de reparos um acidente pode ser impedindo, pois se trata principalmente de uma questão de segurança.

Um exemplo de recall que ficou muito conhecido no país foi no ano de 2008, quando um motorista ao ajustar o banco de seu veículo Fox teve uma parte de seu dedo decepada. Dessa forma, ao tomar conhecimento do problema, todos os Fox com o mesmo ano de fabricação forma convocados para passar por reparos para que o acidente não voltasse a ocorrer. A Volkswagen informou que foram mais de 500 mil unidades de Fox reparadas.

Mas o que o proprietário de veículo convocado pelo recall deve fazer? Quanto custa este reparo?

Em primeiro lugar, não é preciso desespero. O recall geralmente é um processo muito bem organizado de modo que nenhum veículo fique de fora, além de que nenhum valor pode ser cobrado pelos reparos. Já é previsto no Código de Defesa do Consumidor que as montadoras e concessionárias têm a obrigação de se responsabilizarem pelos reparos, não podendo impor valores e nem limites de data. Além disso, até mesmo os carros seminovos que já não estão mais no prazo de garantia têm direito ao recall. Tão pouco podem ser exigidas revisões em dia para as concessionárias realizarem o recall.

Quando o recall ocorre, geralmente o site da empresa realiza a divulgação de todas as informações. Na TV e rádio também ocorre esta divulgação. Assim como o Ministério da Justiça e Procon divulgam a convocação.

Contudo, mesmo com a divulgação muitos proprietários ainda ficam com muitas dúvidas. Por isso, para saber se seu carro está sendo convocado basta acessar o site do Denatran ou da Senacon e fazer uma consulta, informando dados como nº de Renavam e CPF. Uma vez confirmado que o veículo deve passar por reparo, o proprietário deve procurar uma concessionária onde será agendada uma data para que o reparo seja realizado. O tempo do reparo irá depender do defeito do carro, podendo ser de 30 minutos a 3 horas, por exemplo, mas com o agendamento todas as informações serão repassadas ao consumidor.

É claro que ter um carro novo ou seminovo que deve passar por recall não é muito agradável. Porém, não se deve desprezar uma convocação destas. Uma pesquisa realizada recentemente apontou que os recalls que são realizados no Brasil não são feitos em todas as unidades convocadas, porque os proprietários de veículos não levam seus veículos para a realização dos reparos. Geralmente os números de pessoas que atendem ao chamado não passam de 5%, o que é muito preocupante, pois se trata muitas vezes de segurança e as pessoas simplesmente não se importam, colocando em risco a vida dos ocupantes do carro e de outros veículos também. O que é uma irresponsabilidade.

O Recall é uma medida de segurança. É gratuito e é um direito do consumidor. Dessa forma, se seu carro for convocado, não há desculpa para não atender.

