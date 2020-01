Site CarroBonito.com explica Para Que Serve o IPVA

CURITIBA, Brasil, 16 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Ao comprar um carro novo, entre os vários procedimentos administrativos a serem tomados para poder circular em paz com o seu veículo, está o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

É claro que esse assunto gera muitas dúvidas nas pessoas, principalmente para quê serve o pagamento desse imposto que todo ano deve ser pago.

Então, se você quiser saber mais sobre o IPVA, para onde vai esse dinheiro, novidades para 2020 e mais informações importantes, continue lendo e fique por dentro do assunto.

O que é IPVA?

Todos os anos você está lá efetuando o pagamento dessa taxa, mas não sabe o que é?

O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, uma taxa associada à posse de um carro devidamente matriculado e que esteja em circulação. Essa taxa garante o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve ser pago anualmente e existem duas possibilidades para efetuar o pagamento: pode ser feito em cota única ou parcelado em até três vezes.

Como ficou o pagamento do IPVA em 2020?

Sim, 2020 começa com novidades tanto para quem quer comprar carro, como para quem já tem um, afinal, essa taxa de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é anual e obrigatória para todos os veículos circulantes.

A novidade é que as datas para o pagamento ficaram estabelecidas de acordo com o dígito final da placa de cada veículo. Os valores são definidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) de cada estado, portanto, essas diretrizes não são iguais para todos. Você deve então procurar o Sefaz da sua cidade e procurar informações sobre o pagamento do seu IPVA.

Pague seu IPVA em dia

Não deixe para última hora, nem que passe as datas dos prazos para realizar o pagamento do seu IPVA. Além das multas e juros, você não poderá requerer o seu Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo e ficará sem circular com seu veículo. Ele poderá ser apreendido pelas autoridades competentes.

Se você não puder pagar em cota única, existe a possibilidade de parcelamento em até 3 vezes. Mas, como já foi mencionado, fique atento aos prazos da sua região para não atrasar e ter que pagar multa.

Os juros são adicionados a cada dia de atraso, até o limite de 20%. Além disso, os juros mensais podem chegar a taxa Selic ou 1% (depende do que estiver mais em alta).

Portanto, não deixe de pagar seu IPVA.

Para que serve IPVA?

Ok! Você já entendeu que deve pagar o IPVA em dia para não ter que se preocupar com multas e juros, e não correr o risco de ficar sem circular com o seu carro. Mas você sabe exatamente para que serve o IPVA e se traz algum benefício?

Bom, primeiramente, é importante ressaltar que não há uma definição obrigatória para o destino do dinheiro do IPVA. Mas geralmente ele serve para custear os gastos públicos, o que inclui a segurança da população, saúde e educação, além da construção de novas estradas e segurança e conservação das rodovias.

Obviamente que a má administração das autoridades vigentes pode ocorrer, porque isso depende de cada governo.

Com uma boa administração, os serviços beneficiam a população. Não deixa de ser um fato que os valores poderiam ser menores, mas isso é uma longa discussão que não podemos desistir para o avanço e melhoria da administração dos governos federais e estaduais.

